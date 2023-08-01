القصرين : وأصبح لحاسي الفريد مهرجانا صيفيا خاصا بها

تحتضن معتمدية حاسي الفريد في ولاية القصرين بداية من مساء غدّ الثلاثاء إلى غاية الأحد المقبل ، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان حاسي الفريد الصيفي الذي تنظمه دار ثقافة المكان بالشراكة مع جمعية نجيب الذيبي للشعر الشعبي ، وهي مولود جديد يحمل اسم الشاعر الشعبي الراحل ابن المنطقة.



وتتضمن هذه الدورة التأسيسية المدعومة من طرف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين وبلدية حاسي الفريد ، عروضا فنية ومسرحية وتنشيطية متنوعة موجهة لمختلف الفئات والشرائح وتتماشى مع جميع الأذواق ، حيث سيكون الموعد في اليوم الافتتاحي للمهرجان المبرمج مساء غد بداية من الساعة التاسعة مساء مع سهرة الراي يؤثثها الفنان الجزائري " عليلو " ، يسبقها عرض تنشيطي ترفيهي لماجورات سبيطلة بداية من الساعة السادسة مساء.





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وتمت برمجة شريط وثائقي يروي حياة الشاعر الشعبي الراحل نجيب الذيبي يليله سهرة أصدقاء نجيب الذيبي يؤثث فعالياتها ثلة من فطاحلة الشعر الشعبي بمختلف ولايات الجمهورية تحت إشراف الإتحاد التونسي للشعراء الشعبيين ومؤلفي الأغاني ،على غرار رئيس الإتحاد محمد قاسمي والشعراء محمد غزل الكثيري وفرج منصر والمولدي هضب وبشير عبد العظيم وفهد بن سعيد وعادل الجبراني وحمزة سعد ، وفي ذات السهرة وإلى جانب الشعر الشعبي سيكون الموعد مع الفن الشعبي مع الفنان التونسي لطفي الغزي

ولأحباء المسرح والفكاهة برمجت الهيئة المديرة للمهرجان في سهرة 3 أوت 2023 مسرحية " نهار على عمار " بطولة الفنان صابر الهذيلي " النقار" ومحسن بولعراس ، وفي سهرة 5 أوت برمجت سهرة شبابية مع فن الراب تحييها فرقة الفلامّة

و خصص اليوم الختامي للأطفال عبر برمجة مسرحية " الطيبون والطامعون " نص وإخراج الحبيب الزرافي تتخللها عروضا تنشيطية متنوعة علما وأن جميع سهرات المهرجان ستنتظم بساحة دار ثقافة حاسي الفريد في ظل غياب فضاءات للعروض الثقافية والتشيطية بهذه المعتمدية التي تعد 21109 ساكنا و المصنفة الأكثر فقرا في تونس

ويأمل المشرفون على المهرجان الصيفي بحاسي الفريد أن تحضى دورته الأولى بإقبال جماهري كبير حتى تكون دورة ناجحة تؤسس لدورات مقبلة تكون أكثر نجاحا واشعاعا من شأنه أن يدعم بقوة حق هذه الربوع المنسية والمهمشة منذ عقود في مسرح للهواء الطلق يليق باحباء الفن والمسرح والموسيقى والثقافة والابداع في كل أرجاء المنطقة وفق مدير المهرجان زبير محمدي

وأكد محمدي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين أن العروض المبرمجة ضمن الدورة الأولى لمهرجان حاسي الفريد الصيفي ثرية جدا تجمع بين السهرات الفنية والأمسيات الشعرية والمسرح والفكاهة مع العروض التنشيطية والترفيهية وتستجيب لكافة الأذواق وتتماشى مع جميع الفئات رغم قلة الإمكانيات المادية ومحدودية الدعم وذلك حرصا منهم على أن تكون البداية جيّدة

ومن جهتها ،أعربت ابنة الشاعر الشعبي الراحل نجيب الذيبي ، سهام الذيبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن أملها في أن تستقطب الدورة الأولى لمهرجان حاسي الفريد الصيفي جمهورا غفيرا لأنه وفق قولها " بالثقافة يمكن تغيير الكثير بهذه المعتمدية المعدمة ثقافيا وتنمويا وإقتصاديا.



وكانت حاسي الفريد منذ أكثر من 20 عاما تنظم مهرجان الشعر الشعبي ( تحول فيما بعد الى مهرجان جهوي) ، ثم أصبحت منذ حوالي 13 عاما تحتضن الأيام الثقافية وتم التفكير حاليا أن يصبح لهذه الرقعة الجغرافية المنسية مهرجانا خاصا بها يساهم في تنشيطها ثقافيا وسياحيا ويسلط الضوء عليها ويلفت أنظار المسؤولين إلى فقرها وعوز أهلها.