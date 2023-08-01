للسنة الرابعة ملتقى للتونسيين بالخارج للتعريف بفضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس وتعزيز مساهمة ابناء المنطقة بالمهجر في الاستثمار والتنمية

تحت شعار " استثمر بكل ثقة" انتظم اليوم بمركز جرجيس الذكي ملتقى التونسيين بالخارج الذي دابت على تنظيمه للسنة الرابعة شركة تنمية واستغلال فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس في اطار استراتيجيتها الرامية الى تشجيع الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج على الاستثمار ببلادهم والتعريف بالخصوص بفرص الاستثمار والتشجيعات والامتيازات التي يوفرها الفضاء في مختلف المجالات ،سيما منها التكنولوجية وفق الرئيس المدير العام لفضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس، شوقي فريعة.





واضاف فريعة ان تنظيم هذا الملتقى مع ابناء الجهة المقيمين بالخارج يعكس القناعة بان التونسيون بالخارج هم شركاء وسفراء بلادهم في بلدان اقامتهم وتمثل عائداتهم من العملة الصعبة 30 بالمائة من عائدات تونس من العملة الصعبة لذلك من الضروري تعزيز مساهمتهم في الاستثمار بفضاء الانشطة الاقتصادية الذي يحتضن حاليا 14 مشروعا للتونسيين المقيمين بالخارج، موضحا ان الهدف اليوم يتمثل بالاساس في بعث مشاريع جديدة سيتم متابعتها ومرافقتها



...



ومثل هذا الملتقى الذي حضره عدد من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج مناسبة لاطلاعهم على مكامن الاستثمار والفرص المتاحة والتشجيعات الممنوحة ،وذلك من خلال مداخلات لفاعلين في هياكل اقتصادية ذات علاقة بالاستثمار والاعمال حيث قدم المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب مهام الوكالة كوجهة اولى للمستثمرين الاجانب عبر مكتبها الرئيسي بتونس وعبر مكاتبها في 5 دول اوروبية من اجل استقطاب الاستثمار الاجنبي واعطاء صورة عن الفرص الاستثمارية المتوفرة في بلادنا وعن مناخ الاعمال والاحاطة بالمستثمرين وتذليل كل الصعوبات امامهم.

واوضح ان تحويلات التونسيين بالخارج مهمة بلغت في السنة الماضية 9 فاصل 4 مليار دينار، اي ما يمثل اكثر من 4 مرات حجم الاستثمار الخارجي المباشر وهو مبلغ كبير من التدفقات لا يوجه الى 5 بالمائة نحو الاستثمار فيما يوجه اغلبه في العقار لذلك يتم العمل على جلب هذه الاستثمارات واستقطابها لتكون دافعا للاستثمار في تونس مضيفا ان الكفاءات التونسية بالخارج عنصر ايجابي لجلب المستثمرين وتوجيههم من منطلق موقعهم وفعاليتهم ووزنهم في مواقع عملهم حسب رايه.

وشدد الطبيب على ما يتوفر في تونس من مؤهلات وكفاءات لاستقطاب الاستثمار الاجنبي وموقع متميز ومناخ تشريعي محفز وخاصة للشركات الناشئة مستشهدا بنماذج ناجحة في انشطة مختلفة ومنها صناعة مكونات الطائرات ومكونات السيارات وغيرها .

واستعرض انيس الجزيري رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي اهمية الفضاء الافريقي كمجال للمستقبل بما يزخر به من امكانيات هامة وفرص متنوعة ،مشيرا الى ان تونس كسوق صغيرة تكتسي اهميتها في انها تمثل نقطة عبور نحو القارة الافريقية من ناحية واهمية دخول تونس الى الاتفاق القاري للتجارة الحرة الافريقية كفرصة للمؤسسات في الحصول على عدة امتيازات في التصدير نحو افريقيا دون اداءات جمركية.

وقدم خليل الشايبي رئيس الغرفة التجارية التونسية الفرنسية المحدثة منذ سنة 1974 وتضم اكثر من الفي منخرط ،دور الغرفة في مساعدة المستثمرين الفرنسيين على الاستثمار في تونس عبر عدة مراحل وخطوات مهمة في انجاز المشروع مع مساعدة الشركات التونسية على التصدير بفرنسا الى جانب جهودها في التكوين في عدة مجالات مجددة والتشجيع على المشاركة في المعارض والصالونات وتعزيز فرص التعارف بين منخرطي الغرفة عبر لقاءات قطاعية مع التدخل لفائدة المستثمر لدى الادارات لمعالجة بعض الاشكالات والتدخل لرفع بعض المقترحات لدى سلط الاشراف.

وعرض هذا اليوم قصص نجاح لمستثمرين انتصبوا بفضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس وتوصلوا الى تحقيق نتائج هامة سواء على مستوى الانتاج او التشغيل في مجالات مختلفة منها التقليدية واخرى مجددة.