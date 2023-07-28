فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس يمضي مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للصناعة الايطالي من أجل دعم انفتاحه وتعزيز الاستثمار والتشغيل والتصدير

أمضى فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس (ولاية مدنين)، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للصناعة الايطالي لافريقيا والشرق الاوسط والبحر الابيض المتوسط وهو مؤسسة تعمل على دعم الشركات الايطالية الناشطة في افريقيا وحوض المتوسط والشرق الاوسط ويتكوّن من 150 ألف مؤسسة اقتصادية وينشط في 70 دولة.





ويأتي مضاء هذه الاتفاقية، الّذي حضره سفير ايطاليا بتونس ووالي مدنين، في اطار استراتيجية تنمية واستغلال فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس بهدف تعزيز علاقات التعاون مع هياكل مساندة الاستثمار في الداخل والخارج وانفتاحه والتعريف بالامكانيات المتاحة وفرص الاستثمار والامتيازات التي يوفرها الفضاء، بما من شأنه استقطاب المستثمرين وخلق مواطن شغل والدفع بالتصدير وبذلك تحقق الاهداف التي لاجلها تم بعث فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس، وفق الرئيس المدير العام لهذا الفضاء شوقي فريعة.



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وأضاف فريعة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الاتفاقية، التي دخلت بإمضائها حيز التنفيذ، ستدوم سنة وتتجدّد كل سنة وسيتكون في إطارها فريق عمل مشترك سيسهر على تنفيذ بنودها والتي بمقتضاها سيتم في شهر مارس المقبل تنظيم معرض الاستثمار في تظاهرة كبرى ستحتضنها جرجيس بحضور عدّة رجال أعمال ايطاليين وأصحاب مشاريع، الى جانب تبادل زيارات لرجال الاعمال من البلدين ممن يبحثون عن اسواق للترويج وتنظيم حلقات تكوين وتدريب ومرافقة فنية.

وتنشط بفضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس 3 مؤسسات إيطالية من جملة 50 مؤسسة منتصبة بالفضاء، ومن المؤمل الى الترفيع في عدد المشاريع الايطالية بالفضاء عبر هذه الاتفاقية التي من شانها تعزيز امكانات الاستثمار بين البلدين، وفق فريعة، الذي أشار الى ان هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي ابرمها الفضاء مع شركاء آخرين تبقى مهمة للتعريف بالفضاء والمساهمة في انفتاحه، الا انه من الضروري التركيز على المتابعة حتى تعطي هذه الاتفاقيات نتائجها المأمولة على مستوى دفع الاستثمار وتنفيذ برامج ترويج وتدريب وتظاهرات مشتركة، حسب قوله.

ومن جهتها، اعتبرت المديرة العامة للاتحاد العام للصناعة الايطالي، ليتيزيا باتزي، أن مذكرة التفاهم المبرمة اليوم مع فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس مهمة في دعم التعاون بين تونس وايطاليا، والاستفادة من الفرص والامكانيات المتاحة، وخاصة على مستوى تبادل الخبرات والتكوين ودفع الاستثمار واقامة مشاريع بجرجيس في مجالات مختلفة وخاصة في مجال الطاقات المتجددة، والاستفادة من الموقع المتميز والاستراتيجي لهذا الفضاء في شمال افريقيا وقربه من ليبيا.

وقال سفير ايطاليا بتونس لدى حضوره حفل توقيع مذكرة التفاهم انها تندرج ضمن المقاربة العامة في دعم ايطاليا لتونس وفي مسار تعزيز الاستثمار بالجنوب وبكامل ولايات الجمهورية، مؤكدا حرص بلاده على دعم مسار التقدم والنمو بتونس.

ولفت الى أهمية العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، وتواصل الزيارات المتتالية مؤخرا في تجسيم لمقاربة مشتركة تهدف الى تعزيز التقارب ودعم النمو، حسب قوله، مذكرا بأهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس (الوطن القبلي) وايطاليا (سيسيليا) من خلال انجاز كابل بحري بتمويل من ايطاليا والاتحاد الاوروبي وعدة مؤسسات تمويل عالمية.