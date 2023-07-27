كاس العالم للسيدات: المنتخب النيجيري يفوز على استراليا 3-2

حققت نيجيريا أولى المفاجآت الكبرى في كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعد فوزها 3-2 على أستراليا صاحبة الأرض لتوجه ضربة لآمال مضيفة البطولة بالاشتراك مع نيوزيلندا اليوم الخميس.



وسجلت أسيسات أوشوالا هدفا من تسديدة مباشرة في مرمى مفتوح في الدقيقة 72 لتنتزع فوزا مستحقا للمنتخب الأفريقي بعد أن تعادلت أوشينا كانو إثر تقدم إميلي فان إجموند لأستراليا في نهاية الشوط الاول, بينما سجلت أوسيناتشي أوهال الهدف الثاني لنيجيريا في الدقيقة 65.

وقلصت أستراليا الفارق إلى هدف واحد عبر ألانا كيندي في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن نيجيريا صمدت حتى النهاية لتحقق أحد أفضل انتصاراتها في ظهورها التاسع في كأس العالم.



...



ومنح الفوز أمام جماهير غفيرة في ملعب لانج بارك المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الثانية متساوية مع كندا ولكل منهما أربع نقاط لكنه يتقدم بفارق الأهداف وتملك أستراليا ثلاث نقاط فيما تتذيل أيرلندا المجموعة بدون نقاط.

وتلتقي نيجيريا بطلة أفريقيا 11 مرة مع أيرلندا التي ودعت البطولة في آخر مباريات المجموعة.

ويتعين على أستراليا الآن الفوز على كندا في الجولة الأخيرة لتضمن التأهل إلى دور ثمن النهائي حيث قدمن أنفسهن على أنهن بين المرشحات للفوز باللقب.