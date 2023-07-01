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وزارات الفلاحة والاقتصاد والتجارة تضبط كراس شروط ممارسة نشاط تجميع الحبوب

Publié le Samedi 01 Juillet 2023 - 16:05 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أصدرت وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات، قرارا مشتركا يضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط تجميع الحبوب، وفق ما صدر بالرائد الرسمي التونسي عدد 67 الصادر أمس الجمعة.

ويلزم هذا القرار المشترك، المؤرخ في 21 جوان 2023، مراكز تجميع الحبوب بالاستجابة لأحكام كراس الشروط المذكور في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ.

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وأكد القرار أنه سيتم توقيف نشاط أي مركز تجميع مخالف لأحكام كراس الشروط بعد انقضاء أجل السنتين وذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة بناء على تقرير يرفع له في الغرض من قبل المصالح المختصة بديوان الحبوب.

يذكر ان وزارة الفلاحة، كانت رجحت وفق معطيات قدمتها خلال ندوة صحفية يوم 8 جوان 2023، أن لا يتجاوز الإنتاج من الحبوب 2،5 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم 2023، مقابل 11 مليون قنطار سنة 2022، تبعا لانحسار الأمطار وتراجع التساقطات خلال فصل الخريف بنسبة 65 بالمائة وبذر 76 بالمائة، فقط، من المساحة المبرمجة للبذر.
وأضافت أنّ طاقة الخزن لهذا الموسم تعادل 7،9 مليون قنطار. ولفتت إلى تخصيص 156 مركز تجميع للحبوب و26 مجمعا مع برمجة استغلال 26 مخبرا لتقييم جودة هذه الحبوب المجمعة في موسم 2023.


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