Mise à niveau de puissance de nouveau TIGGO 4 PRO de Chery

Communiqué de Presse - Chery a toujours été populaire auprès des consommateurs mondiaux grâce à sa bonne réputation, et il a lancé les SUV classiques de la série TIGGO qui se vendent bien dans le monde entier. Récemment, Chery a lancé le nouveau TIGGO 4 PRO équipé d'un moteur 1.5T et d'une boîte CVT à 9 rapports, avec une amélioration considérable des performances..





Adaptation à la puissance élevée avec le moteur 1.5T



Le tout nouveau TIGGO 4 PRO est équipé d'un moteur 1.5T, qui est un moteur 1.5VVT technologiquement amélioré, basé sur les 10 meilleurs moteurs de Chine, doté de technologie puissante telle que le turbocompresseur Honeywell, la technologie DVVT de BorgWarner, la technologie de collecteur d'échappement intégré de la culasse et la technologie de thermostat électronique, ce qui confère au moteur une qualité. En outre, le moteur a atteint une plage de sortie de couple de pointe ultra large de 1750 à 4000 tr/min, avec une puissance maximale de 115 kW et un couple maximal de 230 N·m. Ces excellents paramètres du moteur permettent une conduite puissante à basse vitesse et un flux constant de puissance à haute vitesse. De plus, tout en fournissant une puissance efficace et fiable, il a également réalisé la plus faible consommation de carburant de sa catégorie, soit 6,8 l/100 km. Notamment, l'efficacité thermique de ce moteur atteint 37,1 %, ce qui en fait le moteur 1,5 T le plus efficace thermiquement de toutes les marques chinoises.





Efficacité accrue de la transmission avec la boîte CVT à 9 rapports

Combinée au moteur 1.5T, la boîte CVT à 9 rapports de nouvelle génération de Chery est non seulement la première boîte CVT à 9 rapports fabriquée en Chine, mais également l'une des dix meilleures transmissions au monde lors de la Lopal Cup. Cette transmission est comparable à l'Aisin 6AT, avec un couple maximal de 280N·m, la courroie en acier de BOSCH, avec une efficacité de transmission de 92,5 %, une augmentation de 22 % de la plage de rapports de transmission, une amélioration de 14 % des performances d'accélération et une réduction de 7 % de la consommation de carburant.