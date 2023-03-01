تم خلال مداولات الدورة الأولى للمجلس الجهوي للسياحة بسوسة لسنة 2023التي اليوم الأربعاء تقييم نشاط القطاع السياحي خلال الموسم المنقضي والاعداد للموسم السياحي القادم وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة توفيق القايد



وأوضح القايد في تصريح لمكب "وات" بسوسة ان الجهة شهدت خـلال الموسم السياحي المنقضي إرتفاعا ملحـوظـا فـي عـدد الـوافـديـن وفـي عـدد الليـالـي المقـضاة وفـي نسبـة الإشغـال حيث سجلت الولاية زيادة بأكثر من 98 بالمائة في عدد الوافدين الذي بلغ 994 ألفا و411 حريفا مقابل 502 ألاف و022 حريفا في سنة 2021

كما سجلت الجهة وفق ذات المصدر خلال نفس الفترة زيادة ب 161 بالمائة في عدد الليالي المقضاة حيث بلغ عددها 3 ملايين و484 ألفا و779 ليلة مقابل مليون و321 الفا و 540 ليلة بالنسبة لسنة 2021.



وأضاف القايد ان المندوبية الجهوية للسياحة واصلت سنة 2022 الإحاطة بالباعثين وأبدت موافقتها على انجاز جملة من المشاريع السياحية الجديدة ومنها بالخصوص 4 استضافات عائلية و3 مطاعم سياحية ونزل بالإضافة الى تلقي 14 نية استثمار جديدة في القطاع السياحي .



وذكر توفيق القايد ان المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة نظمت في شهر ديسمبر 2022 جلسة عمل تقييمية للموسم السياحي 2022 بمشاركة الهياكل المهنيّة وذلك بحضور مديري وأصحاب المؤسسات السياحيّة بولاية سوسة حيث تم التطرق لأهمّ الصعوبات التي شهدها الموسم السياحي مؤكدا ان هذه الجلسة التقييمية كانت مناسبة دعا فيها مهنيو القطاع السياحي بالخصوص الى تبسيط الإجراءات الإدارية ومراجعة التشريعات المنظمة للقطاع السياحي والتقليص في اجال فتح المؤسسات السياحية والنظر في وضعيات المطاعم والملاهي المغلقة

كما دعوا الى إعادة النظر وتبسيط إجراءات الحصول على رخص مناولة المشروبات الكحولية بالنسبة لاي مؤسسة سياحية مصنفة واشراك أصحاب المهنة في انجاز مخطط الاستغلال الوقتي للشواطئ العمومية

ودعوا كذلك الى تكثيف الرقابة للحد من التجمعات بمحيط المؤسسات السياحية والمسالك المؤدية للشواطئ وإيجاد حلول جذرية للقضاء على الكلاب السائبة والمظاهر المخلة بالمحيط السياحي

وبخصوص مخطّط عمل المندوبيّة لسنة 2023 اكد توفيق القايد الحرص على متابعة المؤسسات المخلّة بقواعد التصرف والعمل على مزيد تحسين جودة الخدمات والتجهيزات بالمؤسسات السياحيّة وإحكام منظومات التأمين الذاتي بالنزل المخلّة والعمل على إيجاد حلول لإعادة فتح المطاعم والكازينوهات المغلقة والنزل المهجورة

كما سيتم تشجيع الإستثمار في المشاريع الجديدة والمتجددة في إطار تنويع المنتوج وتنمية السياحة البديلة وخلق فرص عمل والدفع بالاقتصاد المحلّي وتشجيع المؤسسات السياحيّة في الانخراط في منظومة السياحة المستدامة والطاقات المتجددة وتثمين النفايات للحد من التلوث وذلك فضلا على متابعة وضعيّة البنية التحتيّة بالمنطقة السياحية ومحيط المعالم والمتاحف الاثرية والمسالك السياحية



