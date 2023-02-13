تولى فريق من الأطبّاء المختصين والإطارات شبه الطبّية من المتطوّعين من القطاع العمومي يومي 11 و 12 فيفري الجاري

القيام ب 70 عمليّة جراحيّة مجانيّة لإزالة المياه البيضاء وتركيب العدسات لفائدة عدد من مواطني ولاية صفاقس، إلى جانب إجراء عمليات إعتام عدسة العين لفائدة المرضى المسجلين بقائمة الإنتظار.



و قام الفريق الطبي، في إطار هذه القافلة الصحية لطب العيون بالمستشفى الجهوي بجبنيانة من ولاية صفاقس، تأمين عيادات ما بعد العملية لعدد من المرضى الى جانب إجراء عمليات متابعة لأنشطة تقصّي ارتفاع ضغط الدم بالعين والماء الأزرق لفائدة ما يزيد عن 100مريض.



وللاشارة انتظمت هذه القافلة الصحية ببادرة من وزارة الصحّة وبالتعاون مع المجتمع المدني و الإدارة الجهوية للصحة بالجهة وبالشراكة مع نادي البصر.







