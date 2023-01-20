باجة:رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة يرفض بلاغ وزارة الفلاحة بشان قطع الماء عن الفلاحين

استعرض المجلس الجهوى للماء المنعقد اليوم الجمعة بمقر ولاية باجة باشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير شؤون الولاية صابر البنبلي، اهم المشاريع والخارطة المائية لكل معتمدية والصعوبات التى تعرفها عدد من المناطق



وبين رئيس اقليم باجة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وليد ذيبي ل"وات" ان الولاية تتزود غالبا من السدود عبر محطات معالجة المياه وان نقص التعبئة بهذه السدود، يؤثر سلبا على الوضعية المائية، للجهة اعتبارا لارتباط نسق التزود بالتساقطات.



واضاف ان نسبة التزود بالماء بالوسط الحضري والتجمعات الكبرى فى حدود 100 بالمائة، بينما تقارب نسبة التزويد عن طريق المندوبية الجهوية للفلاحة والمجامع المائية ال48 بالمائة، مبينا ان اضطرابات التتزود بالمجامع المائية يعود الى مديونيتها، واضاف ان مشاريع عديدة تم اقرارها لتحسين نسب التزود وانتظامه بالجهة، على غرار مشروع المحاور الكبرى.



وقال رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة شكري الدجبي ل"وات" ان وضعية الماء "حرجة" ، وهو ما تسبب في جفاف يهدد الفلاحة والاستهلاك المنزلي، واعتبر ان تشخيص المجلس الجهوى كان "جزئيا"، وقد تم اقرار جلسة اخرى خاصة بالمناطق السقوية يوم 1 فيفري القادم



واعرب عن رفض الفلاحين والمنتجين بالمناطق السقوية بباجة للبلاغ الصادر عن وزارة الفلاحة والقاضي بقطع الماء منذ شهر ونصف وبعدم السماح بالزراعات السقوية، وذلك دون التشاور مع المهنة، مؤكدا ان الجهة تضم نصف الموارد المائية لتونس في حين ان مناطق تضم مخزونات اقل، تشتغل مناطقها السقوية بصفة عادية.



ودعا الى اعتماد حلول عاجلة، معتبرا ان حوكمة الماء غير متوازنة بدليل وجود فيضانات سنة 2019 والان شح مائي، مؤكدا انه توجد حلول عديدة ومنها التصدى لضياع الماء في القنوات المهترئة وحوكمة الماء.



وتم خلال المجلس الجهوى التاكيد على ان تبرسق هي اقل مناطق الولاية تزودا بالماء، اضافة الى عرض المشاريع الجارية للبرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2021، وبرنامج تحسين أداء المنظومات المضطربة قبل نهاية 2023 والصعوبات والاشكاليات الخاصة بنقص الموارد المائية بباجة الشمالية وعمدون ونفزة وقبلاط ودور عدد من المشاريع المبرمجة في تجاوزها .



