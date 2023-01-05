بنزرت: الغاء اضراب أعوان المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة المبرمج ليوم 16 جانفي 2023

قرر الطرف النقابي التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة بمقر ولاية بنزرت، الغاء الاضراب العام لاعوان المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة المبرمج ليوم 16 جانفي الجاري



وجاء في محضر جلسة اللجنة ، ان الطرف النقابي للمؤسسة قرر الغاء الاضراب، عقب الاتفاق مع مراقب المصاريف على صرف منحة العودة المدرسية في مدة لا تتجاوز أواخر الأسبوع الجاري، علاوة على الاتفاق على تكريم المحالين على شرف المهنة في ظرف 15 يوما من تاريخ اليوم.



يشار الى ان جلسة اللجنة الجهوية للتصالح اشرف على فعالياتها المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني بمساعدة رئيس مصلحة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت ملوكة مبروك بالطيب، وحضور مختلف الأطراف المعنية، علاوة على ممثلي الطرف الاجتماعي من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل والنقابة الأساسية والفرع الجامعي للصحة.





