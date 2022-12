المفوضية الأوروبية تتبنى برنامج تعاون دولي يضم 15 دولة من بينها تونس

تبنت المفوضية الأوروبية برنامج تعاون بعنوان "nterreg NEXT MED" يغطي 15 بلدا من ضفتي البحر الأبيض المتوسط ​​، بما في ذلك تونس.

وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 253 مليون أورو ، يعتزم هذا البرنامج المساهمة في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة في جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط ​​، من خلال إدارة متعددة المستويات، وفقًا لبيان صحفي نُشر أمس الاثنين ، من خلال برنامج ENI CBC Med ، وهو آلية للتعاون عبر الحدود المتوسطية.



وتتمثل مهمة Interreg NEXT MED في تمويل مشاريع التعاون التي تستجيب للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، مثل التقنيات المتقدمة والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص العمل وكفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والتكيف مع تغير المناخ ،حسب المصدر نفسه.

وستخصص مساهمة الاتحاد الأوروبي لتمويل المشاريع (230 مليون أورو) والمساعدة الفنية (23 مليون أورو). تأتي هذه الميزانية من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية ، وأداة المساعدة قبل الانضمام وأداة الجوار والتعاون الإنمائي والدولي

وسيكون الحد الأقصى لمساهمة الاتحاد الأوروبي لكل مشروع 90 بالمائة من إجمالي تكلفته ، بينما سيتم توفير التمويل المشترك بنسبة 10 بالمائة على الأقل من قبل شركاء المشروع.

ومن المقرر إطلاق الدعوة الأولى لتقديم المقترحات ، والتي يجب أن تكون ميزانيتها حوالي 100 مليون أورو ، في منتصف عام 2023. سيصاحب هذه الدعوة بدء عملية توقيع اتفاقيات التمويل بين كل دولة من دول جنوب المتوسط ​​المشاركة في هذه الدعوة.

هذه خطوة أساسية للسماح للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في دعوات تقديم العروض والتأهل للحصول على تمويل من برنامج NEXT MED