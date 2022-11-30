كأس العالم قطر 2022.. ديشان مدرب فرنسا " لم اخاطر بالتشكيلة الأساسية في بداية المباراة "

أشاد "ديديه ديشامب" مدرب المنتخب الفرنسي باستادات بطولة كأس العالم قطر 2022، مشيراً إلى أن الهزيمة في مباراة اليوم أمام تونس لن تُمحي الأداء السابق وتصدّر المجموعة والتأهل إلى الدور الثاني.

ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فرنسا وتونس، قال ديشامب: إن استادات قطر جميلة للغاية، وأكتشفها يوماً بعد يوم، لقد رأيت حتى الآن ثلاثة ملاعب وهي بحالة جيدة للغاية، فضلاً عن أنها تمتلك عشباً مميزاً".



..



.

ورأى "ديشامب" أنه لم يُخاطر بالتشكيلة الأساسية التي بدأت مباراة تونس، مُعتبراً أن الهدف منها هو إشراك بعض اللاعبين حتى يُحافظ على التشكيلة الأساسية من الإرهاق والإصابة، مع منحهم الفرصة لأخذ قسط من الراحة، لافتاً إلى أنه يعرف أن المجموعة التي بدأت ليست لديها الخبرة الكافية، ولكنّهم قدّموا قصارى جهدهم وظهروا بصورة جيدة.وشدّد مدرب فرنسا على أنه دخل مباراة اليوم بهدف تحقيق التأهل كأول المجموعة، وهو ما تحقق بغض النظر عن النتيجة، مشيراً إلى آن الفريق سيستعد الآن للمباراة المقبلة بعد أربعة أيام في الدور المقبل.وأشار "ديشامب" إلى أن اللاعبين غير سعداء بالخسارة، ولكن كان يجب أن أمنح اللاعبين قسطاً من الراحة، خاصة أن المباراة المقبلة ستكون الرابعة لهم خلال 12 يوماً.