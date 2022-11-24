كأس العالم 2022 : الحكم الجزائري مصطفى غربال يدير لقاء هولندا والاكوادور

عينت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا), الحكم الدولي الجزائري, مصطفى غربال, لإدارة لقاء هولندا - الإكوادور, المقرر يوم الجمعة بملعب خليفة الدولي بالدوحة (00ر17 سا), لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس العالم قطر-2022 (20 نوفمبر-18 ديسمبر), وفق ما أعلنته "فيفا" , يوم الأربعاء, عبر حسابها الرسمي على تويتر.







ويستعد غربال (37 عاما) للمشاركة في أول مونديال ضمن مسيرته التحكيمية, حيث سيساعده مواطناه مقران قوراري و عبد الحق ايتشيعلي, بينما سيكون سعيد مارتينز (الهندوراس) حكما رابعا.



