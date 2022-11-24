كأس العالم 2022 : الحكم الجزائري مصطفى غربال يدير لقاء هولندا والاكوادور


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 10:32 قراءة: 0 د, 23 ث
      
عينت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا), الحكم الدولي الجزائري, مصطفى غربال, لإدارة لقاء هولندا - الإكوادور, المقرر يوم الجمعة بملعب خليفة الدولي بالدوحة (00ر17 سا), لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس العالم قطر-2022 (20 نوفمبر-18 ديسمبر), وفق ما أعلنته "فيفا" , يوم الأربعاء, عبر حسابها الرسمي على تويتر.


ويستعد غربال (37 عاما) للمشاركة في أول مونديال ضمن مسيرته التحكيمية, حيث سيساعده مواطناه مقران قوراري و عبد الحق ايتشيعلي, بينما سيكون سعيد مارتينز (الهندوراس) حكما رابعا.

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