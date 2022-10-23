قطر 2022 - معاقبة من يبيع تذاكر المونديال خارج منصة (الفيفا)

حذر حسن ربيعة الكواري مدير علاقات التسويق والاتصال ببطولة كأس العالم 2022 من بيع تذاكر البطولة خارج المنصة الرسمية للفيفا من الجماهير مؤكدا توقيع عقوبات في ظل وجود تشريع قانوني بدولة قطر يمنع البيع في السوق الموازية بشكل غير رسمي.





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وقال الكواري في تصريح له "إن بعض الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم التحذيرات الكثيرة التي حذرنا منها تقوم بعرض الحسابات بالإعلان عن عرض عدد من التذاكر مقابل بعض المبالغ المادية وهذا يعتبر عملية نصب وأمرا غير قانوني على الإطلاق".وأوضحَ الكواري أن جميع التذاكر التي تم شراؤها من قبل الجماهير عن طريق موقع الفيفا للتذاكر، ستصل بشكل إلكتروني لمن قام بشرائها دون الحاجة إلى طباعتها أو الحصول عليها بشكل ورقي.وأضاف أن الفيفا بدأ في إصدار بعض التذاكر الورقية للرعاة، وهؤلاء بإمكانهم استخدامها كورقية، وكذلك الشركاء ومن سيقوم بشراء التذكرة من مركز بيع التذاكر بشكل مباشر.وكشف الكواري عن إلغاء بطاقة (هيا) لمن يقوم بعرض تذكرته الرئيسية للبيع.