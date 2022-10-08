الجزائر: فوز جديد لفوزي البنزرتي مع فريقه مولودية الجزائر

عرفت الجولة السابعة لبطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم في الجزائر تسجيل أول هزيمة لشباب قسنطينة هذا الموسم و بقواعده أمام فريق مولودية الجزائر الذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي (0-2) .







و كانت كل الأنظار مصوبة نحو ملعب بن عبد المالك بقسنطينة, لمتابعة قمة الجولة بين "عميدي" الكرة الجزائرية, شباب قسنطينة و مولودية الجزائر, و التي جرت أمام مدرجات فارغة بسبب العقوبة المسلطة على الشباب المحلي بعد أحداث الجولة الماضية بسطيف.

و خلافا للتوقعات, كانت المولودية سباقة للتهديف بواسطة مهاجمها العائد, خير الدين مرزوقي صاحب الهدفين في ظرف ثلاث دقائق (16 و 19), ليمنح فريقه الفوز الثالث تواليا و الثاني تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

هذا الفوز الثالث "للعميد" تواليا يضعه في المركز الرابع ب 11 نقطة, في انتظار خوض مباراته المتأخرة أمام حامل اللقب, شباب بلوزداد.

في المقابل, تأتي هزيمة شباب قسنطينة بعد تعادلين متتاليين جاءا بعد أربعة انتصارات في بداية الموسم, حيث يبقى محافظا مؤقتا على صدارة الترتيب, في انتظار تسوية رزنامة المباريات المتأخرة.



