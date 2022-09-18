هيئة نجم المتلوي تعلن طعنها في قرار اللجنة الوطنية للاستئناف لدى محكمة التحكيم الدولية

اعلن نجم المتلوي عن تمسكه بحقه القانوني في استكمال درجات التقاضي دفاعا عن حقوقه وذلك باللجوء لمحكمة التحكيم الدولية "التاس" وكذلك رفع قضية عدلية محلية بعد قرار اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم باعتماد النتيجة الحاصلة على الميدان في مباراة الترجي الجرجيسي وامل حمام سوسة لحساب الجولة الاخيرة من منافسات مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم الماضي ما ادى الى تدحرج الفريق الى الرابطة المحترفة الثانية.





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وقالت الهيئة المديرة لفريق المناجم انها ستتجه الى "التاس" للدفاع عن حقوقها بالتوازي مع رفعها قضية عدلية محلية حسب ما ورد في نص البلاغ الصادر مساء السبت معربة في نفس الوقت عن استغرابها واستيائها الشديدين من الموقف السلبي لسلطة الإشراف في تعاطيها مع قرارات لجنة الاستئناف.كما طالبت الجامعة التونسية لكرة القدم باصدار حيثيات الملف واطلاع الرأي العام الرياضي على ما آلت إليه الأبحاث التي اعلنت عنها بالتنسيق مع النيابة العمومية.هذا واكدت الهيئة المديرة لنجم المتلوي تحملها المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع في الجمعية رغم المجهودات الكبيرة التي قامت بها خلال الموسم الفارط متعهدة بمزيد من العمل لتدارك النقائص وإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي عبر المسارين القانوني والرياضي. واضافت انه ستسرع باختيار مدرب كفء صاحب خبرة ووضع برنامج عمل معه لتدعيم الفريق بعدة لاعبين من ذوي الخبرة والإمكانيات الفنية.وكان نجم المتلوي تقدم بشكوى للجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص وجود شبهة تلاعب بنتيجة مقابلة الترجي الجرجيسي وامل حمام سوسة التي انتهت بالتعادل 1-1 لكن لجنة الاستئناف اقرت النتيجة الحاصلة على الميدان. وعلى ضوء قرار اللجنة الوطنية للاستئناف، سيلعب نجم المتلوي والترجي الجرجيسي الموسم القادم في الرابطة المحترفة الثانية فيما ضمن امل حمام سوسة بقاءه في الرابطة المحترفة الاولى.