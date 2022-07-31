فقرات فلكية وثقافية متنوعة في ليلة النجوم 2022 السبت 6 أوت بفرع تطاوين لمدينة العلوم

ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم يوم السبت 6 أوت 2022 ليلة النجوم 2022 في نسختها الخامسة التي تتضمن عدة فقرات فلكيو وثقافية متنوعة.وقد أعد فرع مدينة العلوم بتطاوين لليلة النجوم برنامجا متنوعا ودسما في مجال الفلك من محاضرات ورصد وابداع ثقافي، وذلك بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والجمعية التونسية الشبان والعلم فرع جربة وجهة تطاوين للمنظمة التونسية للكشافة.وبالمناسبة يقدم المختص في الهندسة الكهربائية وصاحب مؤسسة كندية احمد الخبير محاضرة حول اخر التطورات العلمية في مجال تكنولوجيا المراصد الفلكية تعقبها حصص للرصد الفلكي الليلي لمشاهدة القمر وكوكبي المريخ والمشتري من خلال تلسكوبات والتعرف على الكوكبات النجمية الصيفية.وتتخلل هذه السهرة الفكرية التي تتواصل الى غاية منتصف الليل عروض موسيقية لمجموعة "نار لمشاهب" المغربية بالاضافة الى عرض الفداوي الفلكي للمسرحي مجيد دعبوب حسب ما جاء في برنامج هذه التظاهرة.يذكر ان فرع مدينة العلوم بتطاوين داب على تنظيم هذه التظاهرات الاستكشافية للفضاء والرامية الى تعميق الوعي بالمظاهر الفلكية، الى جانب مختلف الاحداث التي ترصدها مدينة العلوم ويتابعها عادة جمهور كبير من الاطفال والشباب الذي يشاركون من مختلف ولايات الجنوب الشرقي.