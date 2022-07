..





في سهرة مشتركة أحياها الثنائي "كاديبوستاني" من سويسرا والمغنية الجنوب افريقية "نومسيبو زيكودي" صاحبة الأغنية العالمية المتفرّدة "جيروساليما"، اهتزت أرجاء المسرح الروماني بقرطاج، الليلة الماضية 23 جويلية، على إيقاعات موسيقى البوب والموسيقى الإفريقية.وسجّلت هذه السهرة حضور مجموعة من شباب ولاية توزر، في إطار البرنامج الوطني "شباب تونس في مهرجان قرطاج الدولي"، إلى جانب عدد من أفراد الجالية الإفريقية المقيمة بتونس، بالإضافة إلى حضور جمهور بأعداد محترمة من المولعين بهذا النمط الموسيقي الإيقاعي.واعتلى "كاديبوستاني" ركح المسرح الروماني بقرطاج في الجزء الأول من السهرة، واسمه الحقيقي Guillaume Bozonnet، فأدّى باقة من أشهر أغانيه مثل "Castle in the Snow" و"Mind if I Stay" و" Crazy in Love". وقد رسم "كاديبوستاني"، موسيقى البوب برؤية معاصرة ومتطورة، فلُقّب بـ "امبراطور البوب"، وهو ما دفع بموسيقاه إلى صدارة الموسيقى العالمية.وتميّز عرض "كاديبوستاني" بسحر موسيقى البوب الالكترونية التي امتزجت فيها أيضا معزوفات آلة "الترومبون" النفخية، وهو ما أضفى عليها طابعا عسكريا جذابا وخلق منها عالما موسيقيا متفرّدا جمع بين موسيقى البوب والروك والموسيقى العالمية والسالسا والسول والجاز، وكأن مجموعة "كاديبوستاني" أسست لنفسها "دولة موسيقية خيالية حدودها وهمية أما رموزها وشعاراتها فهي التعبير الحر"، على حدّ تعبير "كاديبوستاني" خلال الندوة الصحفية التي تلت العرض مباشرة. والمثير للاهتمام أيضا في هذه المجموعة الفريدة أنها صمّمت لنفسها "بطاقة عمل" (carte de visite) على شكل عملة نقدية مزيّفة وتحمل رمز المجموعة، وذلك في إطار مفهوم "دولة الموسيقى" التي أسّسها "كاديبوستاني".وعبّر "كاديبوستاني" أيضا، في حديثه للصحفيين عن إعجابه بالجمهور وبالأجواء الحماسية التي وجدها على مدرّجات المسرح الروماني بقرطاج.وتميّز الجزء الثاني من العرض الذي أمنته "نومسيبو زيكودي" بألوان إفريقية خالصة من حيث الموسيقى الإيقاعية أو اللوحات الراقصة. فهذه المغنية الجنوب إفريقية لم تهدأ على الركح بل اهتزّت على إيقاعات أشهر أغانيها مدرّجات المسرح خاصّة لمّا ردّدت "جيروساليما". وازداد حماس الجمهور لمّا التحفت "زيكودي" بالعلم الوطني ونزلت عن الركح لتتجول بين الجماهير وتنشر الفرح والبهجة في أرجاء المسرح. وأبت إلا أن يُشاركها عدد من الحاضرين الركح للغناء والرقص على أنغام موسيقاها، فازداد تفاعل الجمهور معها.وأوفت هذه المغنية الجنوب إفريقية بوعدها الذي تعهّدت به لجمهور قرطاج الذي انتشى رقصا وفرحا على أغانيها وأهمها رائعتها "جيروساليما" التي حصدت أكثر من نصف مليار مشاهدة على يوتيوب في أقل من عامين منذ إطلاقها سنة 2020.