بنزرت: شاطئ كاف عباد  بسجنان يلفظ جثة مشوهة لكهل

وات - لفظت أمواج شاطئ كاف عباد من عمادة" ام مادن" بمعتمدية سجنان اليوم السبت ، جثة متعفنة لكهل مجهول الهوية والجنسية ، وفق ما افاد به مراسل /وات/ مصدر محلي مسؤول



وأضاف المصدر ذاته أن اعوان الحرس البحري ب"سيدي مشرق" تولوا رفع الجثة وتوجيهها لقسم التشريح بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، ومباشرة التحقيق في الواقعة .



ولاحظ نفس المصدر ان جثة الكهل كانت متعفنة نتيجة بقائها لمدة طويلة في مياه البحر، الأمر الذي يجعل عملية التعرف على صاحبها صعبة من خلال الملامح ،رغم ان الابحاث الاولية رجحت ان تكون لشخص غرق خلال رحلة غير نظامية .



يشار ان شاطئ "البسابيس" من ذات العمادة" ام مادن " كان قد لفظ الاربعاء الفارط جثة لشابة لم يقع التعرف على هويتها بسبب تعفنها بعد بقائها في مياه البحر لمدة طويلة.



