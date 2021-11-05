منوبة: السرقات تكبد اتصالات تونس بالجهة خسائر تفوق الـ600 ألف دينار خلال السنة الحالية

وات - تكبّدت الادارة الجهوية لاتصالات تونس بمنوبة، التي تغطي خدماتها ولايتي منوبة وأريانة، خسائر مالية تفوق الـ600 ألف دينار خلال الـ10 أشهر الاولى من السنة الحالية، جرّاء السرقات المتكررة لكوابل النحاس وعمليات التخريب لشبكاتها، فضلا عن الخسائر غير المباشرة بالنسبة للحرفاء وللشركة على حدّ سواء.



وأوضحت المديرة الجهوية لاتصالات تونس، فاتن الشرفي، في تصريح ل(وات)، ان 65 عملية سرقة وتخريب طالت، خلال نفس المدة، شبكة اتصالات تونس، التي تمتد على مختلف معتمديات ولاية منوبة، الى جانب كل من مناطق قصر السعيد وحي التضامن والمنيهلة وسيدي ثابت وسبالة بن عمار والبكري بولاية أريانة.

وأشارت، الى أنه تم تسجيل 87 سرقة في السنة المنقضية ،طالت كيلومترات من الكوابل النحاسية بالشبكة، بقيمة خسائر فاقت ال700 الف دينار .

وأضافت، ان آخر العمليات التخريبية، طالت المركز التقني ببجاوة من معتمدية وادي الليل، عبر الاستيلاء على كافة محتوياته من كوابل و4 كاميرات مراقبة، وقد تدخلت الشركة لتجهيزه واعادة الربط، ليتم سرقته من جديد في ظرف اسبوع، حيث لايزال الحرفاء بالمنطقة يعانون انقطاع شبكة الاتصالات والانترنات.

وبينت، ان تلك السرقات باتت متكرّرة ومنها 12 سرقة خلال الشهر المنقضي لاتزال محل متابعة، تسببت في إحراج متواصل للشركة أمام حرفائها، وأثّر على الإيفاء بالتزاماتها المهنية والخدماتية، واثقل كاهل اعوان الصيانة بإعادة ربط وتشغيل الخطوط المقطوعة بشكل يومي.

ودعت الشرفي، الى ضرورة تصدي المواطنين لهذه السرقات في أحيائهم ومناطقهم السكنية، حماية للشبكة وضمانا لعدم انقطاع الاتصالات والانترنات، مع بذل الجهود الامنية لوضع حد لهذه الظاهرة المتفاقمة سنة بعد اخرى.

ولفتت، في هذا الصدد، الى تسجيل عمليات امنية ناجحة في الاطار، بإيقاف بعض العناصر التي ثبت تورطها في عمليات السرقة والتخريب، وحجز كميات من الكوبل النحاسية.



