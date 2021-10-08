مدنين : المستشفى الجهوي الصادق المقدم في جربة يتعزز باآة "سكانير" جديدة بعد قرابة شهر من تعطّب الالة القديمة

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 18:20 قراءة: 0 د, 48 ث
وات - تسلّمت مساء اليوم الجمعة إدارة المستشفى الجهوي الصادق المقدم في جربة آلة مفراس " سكانير" جديدة عزّزت قسم التصوير بالأشعّة بالمستشفى بعد ان تعطبت الالة القديمة وتوقفت عن العمل منذ شهر نوفمبر الماضي ما جعل مرضى الجزيرة يتجهون الى القطاع الخاص بما يقتضيه الكشف بهذه الالة من مصاريف اضافية تثقل كاهل المريض.

وستدخل هذه الالة الجديدة حيّز الاستغلال رسميا بعد اسبوع حيث سيستغرق تركيزها يومين مع تكوين الفريق التقني بقسم الاشعة بالمستشفى حسب ما ذكره مدير المستشفى سالم عيسى الذي ثمن هذا المكسب الذي من شانه ان يرتقي بالخدمات الصحية بالمستشفى الى الافضل .
وينتظر ان يتم اصلاح وصيانة الالة القديمة بعد تعهّد وزارة الصحة بذلك ليكون بقسم الاشعة آلتان للكشف بالمفراس من شانهما تأمين الخدمة لمستحقيها من المرضى في اقصر المواعيد وان تخفّف حجم الضغط على الة واحدة .
وكان المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة قد تدعّم في الاسبوع الماضي بوحدة متنقلة للاسعاف والانعاش الطبي الى جانب تعزيزه بشريا ولوجستيا في اطار الاستعداد للقمة الفرنكفونية وفق مدير المستشفى سالم عيسى.

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