نابل: ورشات حية لصناعة الهريسة النابلية ومسابقات للطبخ في برنامج الدورة السابعة لمهرجان الهريسة

وات - ستوفر الدورة السابعة لمهرجان الهريسة بنابل الذي ستنتظم بدار نابل من 7 الى 10 اكتوبر فرصة هامة للزوار للتعرف على خصوصيات الهريسة النابلية وطريقة تحضيرها من خلال سلسلة من الورشات الحية التي ستتواصل على امتداد ايام المهرجان وذلك وفق ما اكده احمد بوحنك امين مال مساعد جمعية صيانة مدينة نابل اليوم .



واشار في تصريح ل/وات/ الى ان هيئة المهرجان حرصت على ان توفر لاهالي المدينة وزوارها اطارا للافادة والمتعة من خلال عروض تنشيطية في اليوم الافتتاحي للمهرجان ابرزها كرنفال الهريسة ومن مكوناته ورشة متنقلة لصناعة الهريسة والذي سيجوب ابرز انهج مدينة نابل وعروض لنوادي الاطفال امام دار نابل تسوق الصناعات التقليدية.

وابرز ان دار نابل ستحتضن على امتداد ايام المهرجان معرضا للهريسة وورشات حية لاعداد الهريسة بالطرق التقليدية من التاسعة صباحا الى السابعة مساء مبينا انه سيكون بامكان الزوار تذوق المنتجات التقليدية واقتناء ما يطيب لهم من الهريسة والمتجات التي تستخرج من الفلفل بالاضافة الى انواع من البهارات التقليدية التي تختص بها مدينة نابل.

واضاف ان برنامج المهرجان يتضمن عرضين كبيرين لطبخ لمأكولات التي تعتمد الهريسة والفلفل يومي 9 و 10 اكتوبر بمشاركة عدد من اعضاء الجمعية في اليوم الاول وبمشاركة تلاميذ المدرسة السياحية بنابل في اليوم الثاني في اطار مسابقة لافضل الطباخين.

واشار عضو جمعية صيانة مدينة نابل من جهة اخرى الى ان المهرجان سيجمع بين الترفيه والافادة من خلال برمجة ندوتين فكريتين في اليومين الختامين للمهرجان ستهتم الاولى بموضوع " واقع زراعة الفلفل وافاقه في الوطن القبلي " و"بالبدائل البيولوجية للمبيدات الكيميائية" بالاضافة الى مداخلة حول "مذاق الاغذية وتاثيرها على السلوك الغذائي في علاقة بالوزن".

وستخصص الندوة الفكرية الثانية للتعمق في علاقة الاكلات بالعادات والتقاليد ولابراز ثراء المخزون التراثي الغذائي التونسي على غرار الهريسة النابلية ومن خلال مداخلات حول "تاريخ الاطباق التونسية" و "الطبق كمحمل حضاري" و "الاطباق الحارة في بلدان البحر الابيض المتوسط".

وابرز من جهة اخرى ان جانبا من اعمال المهرجان سيخصص للنظر في تقدم ملف تسجيل الهريسة النابلية في قائمة التراث الغذائي العالمي لليونسكو بعد ان كانت جمعية صيانة مدينة نابل قد تقدمت بمطلب التسجيل منذ مارس 2020.

واشار الى ان مهرجان الهريسة بنابل اضحى موعدا قارا يستقطب الزوار من مختلف معتمديات ولاية نابل ومن عديد ولايات الجمهورية مبرزا ان المهرجان سينتظم في اطار احترام كل بروتكولات التوقي من كوفيد 19 خاصة المتعلقة بلبس الكمامة واستعمال معقم الايدي والتباعد الجسدي.





