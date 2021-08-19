وضع مخطط للاسناد الصحي العملياتي في جربة استعدادا للقمة الفرنكفونية

وات - أعلن مدير عام الصحة العسكرية الفريق الطبيب مصطفى الفرجاني عن وجود مخطط متكامل للاسناد الصحي العملياتي فيما يخص كوفيد وغيره في جزيرة جربة بمناسبة احتضانها القمة الفرنكفونية في شهر نوفمبر المقبل.



وأوضح في تصريح اعلامي لدى زيارته رفقة وفد من اللجنة الوطنية للاعداد للقمة الفرنكفونية ووفد عن وزارة الصحة لمتابعة مدى جاهزية المنظومة الصحة بجزيرة جربة لاحتضانها هذه القمة ، ان هذا المخطط يتضمن مستشفى ميدانيا ومخبرا متنقلا ومراكز صحية متقدمة للانقاذ من اجل تغطية شاملة للقمة.



واكد ان جزيرة جربة ستكون جاهزة صحيا عبر مستشفياتها وخاصة منها المستشفى الجهوي الصادق المقدم وبقية المستشفيات والمستشفيات الميدانية، موضحا ان زياة المتابعة لمستشفى الصادق المقدم بحومة السوق ومستشفى ميدون مكنت من الوقوف على عدة نقاط ايجابية يستوجب دعمها وتلافي نقاط سلبية طرحت بهذه المؤسسات الصحية حتى تكون جاهزة على الوجه الامثل وخاصة بدعمها بالتجهيزات والمستلزمات الطبية وبالاختصاصات.

ومن جهته اشار واصف شيحة المشرف على كتابة اللجنة الوطنية للاعداد للقمة الفرنكفونية الى ان جلسة عمل جمعت الوفد بالاسرة الصحية بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة اثارت نقص المستشفى وحاجته الى الادوية والتجهيزات والاطار الطبي المختص والاطار شبه الطبي التي سيتم تعزيزها بالتجهيزات والمعدات في نهاية شهر سبتمبر او اكتوبر واستعداد وزارة الصحة لتوفير عدد من الاطارات الطبية المختصة مع تعزيز المستشفى في الاسابيع المقبلة بمخطط عاجل من سيارات اسعاف وقسم الاستعجالي.



وذكر من جهة اخرى ان تقدم الاعداد لاحتضان جزيرة جربة للقمة الفرنكفونية يتواصل بدرجات متفاوتة سواء على مستوى البنية التحتية التي قطعت المشاريع نسبا متقدمة تراوحت بين 80 و40 بالمائة على مستوى الطرقات ومداخل المدن والنظافة الا ان عدة تدخلات اخرى تتطلب مضاعفة الجهود للتسريع في انجازها وخاصة مسح كل المسارات والعناية بالجانب البيئي التي تتحمل فيه البلديات مسؤولياتها كاملة بعد ان تم ضخ كل الاعتمادات اللازمة.

واعلنت الدكتورة نصاف بن علية عن اجراء مسح ثالث في شهر اكتوبر بجزيرة جربة للتقصي حول فيروس كورونا للوقوف على درجة المناعة المكتسبة بالجزيرة وتطور الوضع الوبائي بعد مسحين سابقين شمل الجزيرة، مضيفة العمل على تكثيف التقصي الميداني حول فيروس كورونا وتكثيف حملات التلقيح الى جانب تقييم المنظومة الصحية على مستوى جاهزية المستشفيات بشريا ولوجستيا من خلال تلافي عدة نقائص في القطاع الصحي

واوضحت ان الهدف هو وصول ان تكون تونس امنة تتجاوز ازمة كوفيد بتكثيف حملات التلقيح وبلوغ تغطية بالتلاقيح عالية جدا تقلص بشكل واضح في انتشار فيروس كورونا.



واشارت الدكتورة الى تراجع انتشار فيروس كورونا وطنيا وتحسن مختلف المؤشرات لذلك يتواصل الحرص على الامتثال للاجراءات الوقائية الفردية والجماعية مع تكثيف الحملة الوطنية للتلقيح بعد توفر اللقاحات وتحسن التغطية بالتلاقيح بصفة كبرى ما يمكن من استقرار تراجع الوضع الوبائي موضحة ان احتمالات انتكاسة الوضع الوبائي او انفجاره من جديد ممكنة مع امكانية ظهور متحورة جديدة يمكن ان تنتشر في العالم وفي تونس.

وذكرت في هذا السياق بتجديد الاجراءات على مستوى الوافدين على البلاد وخاصة للفئات غير الملقحة التي تجبر بالحجر الصحي مع التحليل السلبي وتشديد المراقبة بالمعابر الحدودية في اطار رفع درجة اليقضة حسب قولها.



