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لقاءان وديان - فوز مستقبل سليمان وخسارة الملعب التونسي

Publié le Dimanche 15 Août 2021 - 10:15قراءة: 0 د, 17 ث
وات - في اطار الاعداد في الموسم الكروي الجديد حقق مستقبل سليمان فوزا عريضا على باب البرزيلي 4-0 امس السبت في سليمان فيما خسر الملعب التونسي امام السيلية القطري بطبرقة 2-4.

ويخوض النادي الافريقي اليوم الاحد لقاءه الودي الثاني بحديقة الرياضة (أ) مع مستقبل المرسى بعد ان كان فاز في مباراته الودية الاولى على مستقبل سكرة 3-0.


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