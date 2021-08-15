لقاءان وديان - فوز مستقبل سليمان وخسارة الملعب التونسي

وات - في اطار الاعداد في الموسم الكروي الجديد حقق مستقبل سليمان فوزا عريضا على باب البرزيلي 4-0 امس السبت في سليمان فيما خسر الملعب التونسي امام السيلية القطري بطبرقة 2-4.



ويخوض النادي الافريقي اليوم الاحد لقاءه الودي الثاني بحديقة الرياضة (أ) مع مستقبل المرسى بعد ان كان فاز في مباراته الودية الاولى على مستقبل سكرة 3-0.





