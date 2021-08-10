وزارة الصحة توصي باتباع جملة من الاجراءات الوقائية لمجابهة موجة الحرارة

أوصت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء باتباع جملة من الاجراءات الوقائية لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام والحرص على شرب كميات من الماء لا تقل عن لتر ونصف يوميا حتى في غياب حالات العطش



ودعت عموم المواطنين في بلاغ لها الى تفادي الخروج في الأوقات التي تشتدّ فيها الحرارة من الحادية عشر صباحا إلى السّاعة الثالثة بعد الظهر و الاستحمام بماء فاتر أو وضع منديل مبلّل فوق الرأس أو رشّ الوجه والرقبة والأطراف بالماء المبرد



وأكدت الوزارة على ضرورة البقاء في المنزل في الغرفة الأكثر برودة مع الحرص على فتح النوافذ خلال الليل وإغلاق الستائر خلال النهار لتفادي أشعة الشمس مع تفادي المشروبات التي تحتوى على السكريات والمنبهات والحرص على تناول الوجبات التّي تحافظ على الأملاح المعدنيّة



ودعت الى تجنب المجهود البدني المفرط وتمكين الجسم من الراحة في مكان بارد ومظلم به تهوئة كافية وفي صورة الاضطرار للخروج يجب الحرص على المشي في الظل ووضع قبّعات عريضة على الرأس وارتداء لباس قطني فضفاض وغير داكن.



وشدّدت على الحرص على مراجعة الطبيب في أقرب وقت عند حدوث ضربة شمس و الشعور بأيّ أعراض غير طبيعية كالتقيؤ وأوجاع الرأس وارتفاع حرارة الجسم والجفاف خاصة لدى الأطفال والمسنين ولفتت الى أنه في حال التعرض لضربة شمس يجب وضع المصاب في غرفة باردة ونزع ثيابه المضبوطة ورشه بالماء الفاتر ووضع مناديل مبللة على رأسه وكافة أطرافه وإعانته على شرب الماء.



