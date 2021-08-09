وزارة التعليم العالي :لم يعد بالإمكان الترفيع في طاقة الاستيعاب المحدودة لبعض الشعب في التوجيه الجامعي

اكدت وزارة التعليم والبحث العلمي، "أنه لم يعد بالإمكان حاليا الترفيع في طاقة الاستيعاب المحدودة لبعض الشعب التي استنفذت طاقة استيعابها خلال الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي".



واعلنت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين،أنه سيتم تنظيم دورة إعادة التوجيه الجامعي بداية من يوم 17 أوت 2021 إلى غاية 21 أوت 2021 لتمكين الطلبة من إعادة اختيار الشعب التي يسمح لهم مجموع نقاطهم باختيارها ولم يختاروها سابقا.



وبينت انها ستنشر مجموع النقاط الذي تم اعتماده بالنسبة للسنة الحالية بما يمكنهم من اختيار شعب تتناسب ومجموع نقاطهم.



وأوضحت أنها قامت سابقا بالترفيع في طاقة استيعاب بعض الشعب ذات طاقة الاستيعاب المحدودة، معلنة أنها رفعت في المجموع المخول للالتحاق بهذه الشعب.



وبينت، أن نتائج دورة الباكالوريا لسنة 2021 سجلت نتائج قياسية في عدد الناجحين خلافا للتوقعات،لافتة إلى ان هذه الدورة شهدت نجاح أكثر من 78ألف تلميذ بزيادة بـنسبة 46 بالمائة مقارنة بنتائج السنة الفارطة.



وأشارت إلى أن هذه الدورة سجلت نتائج قياسية في أعداد الناجحين المتفّوقين بملاحظات حسن وحسن جدّا وهو ما أدّى إلى ارتفاع المجموع المطلوب خلال التوجيه الجامعي في أغلب الشعب خاصة منها ذات طاقة الاستيعاب المحدودة.



وذكرت أنه يتعيّن على كلّ طالب في دورة إعادة التوجيه تعمير 5خيارات المسموح بها وذلك لضمان أوفر الفرص مع اعتماد المجموع الخاص بكلّ شعبة.



وأكدت الوزارة أنّ التوجيه الجامعي يتمّ وفقا لآليات مرقمنة كليّا وبصفة آلية على قاعدة المجموع ووفقا لاختيارات الطالب دون أيّ تدخّل بشري ضمانا للشفافية.



وكان عدد كبير من أولياء الناجحين في الباكالوريا قد عبروا عن استيائهم من عدم حصول ابنائم على شعب اختاروها رغم معادلة مجموع نقاطهم للمجموع المطلوب لبعض الشعب.



