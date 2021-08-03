اليوم الوطني للتلقيح ضد كوفيد-19: وزارة الصحة تنشر قائمة المؤسسات التربوية المخصصة كمراكز للتلقيح يوم 8 أوت الجاري

وات - نشرت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، قائمة المؤسسات التربوية من معاهد ثانوية ومدارس اعدادية، التي ستحتضن مراكز التلقيح ضد كوفيد-19 في إطار اليوم الوطني المفتوح للتلقيح المبرمج ليوم الأحد 8 أوت الجاري.



وأكد رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد- 19، الهاشمي الوزير في تصريح لـ(وات) الثلاثاء،"أن قرابة 331 مؤسسة تربوية ستفتح أبوابها يوم 8 اوت الجاري لإحتضان اليوم المفتوح للتلقيح ضد كورونا.



ولفت الهاشمي الوزير الى أن وزارة الصحة بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة العسكرية ستقوم في اطار اليوم المفتوح على فتح مؤسسة تربوية في كل معتمدية على ان يتم تخصيص مؤسستين في المعتمديات التي تشهد اقبالا ضعيفة على التلقيح.



وشدد من جهة أخرى على ان مراكز التلقيح الجهوية ستعمل بصفة عادية يوم 8 اوت لضمان السير العادي لعملية التلقيح الوطنية ضد الفيروس وعدم تعطيل بقية المواطنين الذين لديهم مسبقا دعوة للتلقيح في نفس اليوم.



وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الاثنين، في بلاغ لها، أن اليوم المفتوح للتلقيح ضد كوفيد-19 سينتظم يوم الأحد 8 أوت 2021 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمختلف جهات الجمهورية وذلك لفائدة الفئات العمرية من 40 سنة فما فوق.





