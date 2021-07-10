عمادة الأطباء تدعو منظوريها الى تأمين حصص استمرار بالمستشفيات الميدانية

دعت عمادة الأطباء، منظوريها، الى بذل مجهود إضافي ومعاضدة الجهود الوطنية في تسيير المستشفيات الميدانية.وشددت، في بلاغ لها السبت، على ضرورة انخراط جميع الأطباء في هذا المجهود، من خلال تأمين حصص استمرار بأماكن العمل وفق جداول مقترحة من العمادة الجهوية بالاشتراك مع الأطباء وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة.وثمنت العمادة مجهودات الاطباء في مكافحة فيروس كورونا مشيرة الى انها تعول على الوازع الإنساني والوطني لديهم للخروج من هذه الازمة الصحية.