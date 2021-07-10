جندوبة : أرقام قياسية في عدد الإصابات والإقامة في اقسام الكوفيد ونقص فادح في أسرّة الاوكسيجين

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سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة قبل يوم أمس الخميس 370 إصابة جديدة بفيروس "الكورونا" وذلك بعد رفع 858 عيّنة وهي اعلى حصيلة منذ بداية الجائحة في 12 افريل 2020 وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 9403 إصابة أقلّ من نصفها بقليل سجّل بالدائرة الصحية بجندوبة.وسجّلت أيضا وبذات اليوم وفاة ستة مصابين ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفّين ومنذ بداية الجائحة الى 396 حالة وفاة أكثر من نصفها تقريبا موزّع بين دائرتي جندوبة وبوسالم الصحيتين بـ122 حالة وفاة للأولى و91 للثانية.وغير بعيد عن المستجدّات القياسية لعدد الإصابات والوفيات فقد سجّلت أقسام "الكوفيد" بمستشفيات ولاية جندوبة أوّل أمس كذلك إقامة 101 مصاب وهو اعلى رقم سجّل منذ بداية الجائحة وسط تأكيدات طبية وشبه طبية بان أسرّة الاوكسيجين باتت محجوزة بالكامل ولم يعد لأيّ مستشفى محلي او جهوي القدرة على استقبال أي مصاب تستوجب حالته سرير اوكسيجين او سرير انعاش.مولدي