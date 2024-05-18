باجة: تقديم المستجدات العلمية في مجال طب وإنعاش الولدان في فعاليات يوم علمي لدعم الكفاءات الطبية وشبة الطبية بولايات الشمال الغربي

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نظمت الادارة الجهوية للصحة بباجة والجمعية التونسية لطب الولدان، اليوم السبت، بمدينة باجة، يوما علميا لدعم كفاءات الاطارات الطبية وشبه الطبية بولايات باجة وجندوبة والكاف، تحت عنوان "طب وانعاش الولدان"، والذي مثّل فرصة لتقديم آخر التقنيات والتطورات العلمية والتوصيات في مجال طب الولدان.



وبيّنت سامية قاسم رئيسة جمعية طب الولدان ورئيسة قسم طب الولدان بمستشفي وسيلة بورقيبة بالعاصمة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة تهدف الى تبادل الخبرات والتجارب، والمساهمة فى تقديم كل ما هو جديد للاطارات الطبية وشبه الطبية من أجل مساعدة كل طفل تونسي أينما ولد وإيلائه العناية اللازمة، كما تقدم طرقا بسيطة للعناية بالطفل وإنعاشه.

وأكدت أنّ عملية الانعاش بسيطة وممكنة اذا ما خضعت الكفاءات إلى التدريب المستوجب وهو ما يندرج ضمن عمل الجمعية الهادف إلى دعم معارف وكفاءات العاملين فى مجال طب الولدان عبر تناول محاور متنوعة على غرار محور الانعاش ونقل حديثي الولادة، مشيرة إلى أنّ عددا من التجهيزات غير المكلفة وسائل الانعاش الضرورية لحياة ووضع الاطفال حديثي الولادة تعرف نقصا يجب تلافيه.



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من جانبها، بيّنت سنية بليبش رئيسة قسم طب وانعاش الولدان بالمستشفى العسكري الاصلي للتعليم بتونس ونائبة رئيسة جمعية طب الولدان لوكالة تونس افريقيا للانباء أن تنظيم هذا اليوم يندرج ضمن سياسة الجمعية في تقريب الخدمات المختصة، وتبسيط المفاهيم والممارسات للجهات المحرومة والتي لديها نقص في الامكانيات.

وتُعنى هذه الجمعية العلمية الفتيّة (بعثت سنة 2020) بشأن الوليد فى تونس، وتضم 9 اساتذة استشفائيين، ولديها توأمات مع عدد من الجهات لانجاز مشاريعها، كما تركز على عقد مؤتمرات علمية طبية من أجل تطوير طب الولدان، وفق نفس المصدر.

من جهته، صرّح المدير الجهوى للصحة بباجة، إلياس عمار، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا اليوم العلمي من شأنه تحسين خدمات عدد من الاقسام بالجهة الصحية بباجة التي ترمي إلى حصول المستشفى الجهوي بباجة على الصبغة الجامعية وإلى بعث قسم جامعي لطب الاطفال، كما يجري العمل على بعث مستشفى متعدد الاختصاصات وعلى استقطاب اطباء جامعيين للجهة.

وأكد الجهة تحصلت على وعود لتوفير عدد من التجهيزات لدعم قسم إنعاش الرضع الذي يشهد نقصا في التجهيزات، وستتعزز فى القريب العاجل بعدد من الاطباء المختصين على اعتبار أنّ عدد الاطباء غير كاف مقارنة بعدد السكان، وفق قوله.

ودعا عادل الهيشري، وهو طبيب أطفال منذ 30 سنة بمستشفيات ولاية باجة، في تصريح لوكالة "وات"، الى توفير جملة من وسائل إنعاش الرضع على غرار توفير كمية ونوعية معيّنة من الأوكسجين التي تستدعيها بعض الحالات، حتى يتمتع الولدان بباجة وبالشمال الغربي بخدمات أجود ويتم تجنب تعكر الحالات والتقليص من الوفيات.

وتضمن اليوم العلمي مداخلات حول الولدان وآليات استقبالهم في قاعة الولادة، وايجابيات وسلبيات الاحتكاك بالبشرة بين الام والرضيع، وورشة تطبيقية حول الانعاش بقاعة الولادة وحول كيفية التعامل مع الاولياء فى الحالات الخاصة، والممارسات الجيدة فى نقل الولدان.

ومن بين التوصيات المنبثقة عن هذا اليوم العلمي العودة للرضاعة الطبيعية، ودعم احتكاك الرضيع بالبشرة بين الام ووليدها من اجل اطفال اكثر توازنا، والتكوين المستمر للقابلات والاطارات شبه الطبية.