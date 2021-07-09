اندلاع حريق بمخزن مساحة تجارية في معتمدية طينة وفرق الحماية تواصل جهود الإطفاء للسيطرة على الحريق

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تواصل فرق الحماية المدنية جهود الإطفاء للسيطرة على حريق اندلع فجر اليوم الجمعة بمخزن كبير لإحدى المساحات التجارية في معتمدية طينة دون أن يسفر عن خسائر بشرية وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس العميد مراد المشري (وات).وأضاف المشري أن هذا الحريق الذي جنّدت له الحماية 5 شاحنات إطفاء خلّف فقط خسائر مادية تتمثل في منتوجات مختلفة مخزّنة بهذا الفضاء، مؤكدا أن فرق الإطفاء تمكّنت من عزل نصف مساحة المخزن الممتد على 5 آلاف متر مربع عن ألسنة اللهب بما مكّن من حماية 5 شاحنات توزيع تابعة للمساحة التجارية وكمية كبيرة من المنتوجات الاستهلاكية المختلفة من النيران.وتوقّع المدير الجهوي للحماية المدنية أن تتواصل جهود الإطفاء لساعتين أو ثلاثة، مشيرا إلى أن الصعوبة تكمن في وجود صفائح قصديرية تشكل حاجزا بين مياه الإطفاء والنار المشتعلة في المكان.