   Warda - بودّعك  

اندلاع حريق بمخزن مساحة تجارية في معتمدية طينة وفرق الحماية تواصل جهود الإطفاء للسيطرة على الحريق

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 10:28 قراءة: 0 د, 41 ث
وات - تواصل فرق الحماية المدنية جهود الإطفاء للسيطرة على حريق اندلع فجر اليوم الجمعة بمخزن كبير لإحدى المساحات التجارية في معتمدية طينة دون أن يسفر عن خسائر بشرية وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس العميد مراد المشري (وات).

وأضاف المشري أن هذا الحريق الذي جنّدت له الحماية 5 شاحنات إطفاء خلّف فقط خسائر مادية تتمثل في منتوجات مختلفة مخزّنة بهذا الفضاء، مؤكدا أن فرق الإطفاء تمكّنت من عزل نصف مساحة المخزن الممتد على 5 آلاف متر مربع عن ألسنة اللهب بما مكّن من حماية 5 شاحنات توزيع تابعة للمساحة التجارية وكمية كبيرة من المنتوجات الاستهلاكية المختلفة من النيران.
وتوقّع المدير الجهوي للحماية المدنية أن تتواصل جهود الإطفاء لساعتين أو ثلاثة، مشيرا إلى أن الصعوبة تكمن في وجود صفائح قصديرية تشكل حاجزا بين مياه الإطفاء والنار المشتعلة في المكان.






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228955



En continu

Toutes les news

السبت 10 جويلية 2021|29 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:42 16:16 12:32 05:09 03:20
25°
 34° % 61 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.09 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
34°-2434°-2339°-2737°-2530°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  Prochain match le dimanche 11 juillet
  • Avoirs en devises
    21718,7

  • (9 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,33763 DT        1$ =2,82972 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juill)   2186,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة