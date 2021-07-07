وزارة التعليم العالي تصدر دليل التوجيه الجامعي الخاص بالناجحين في امتحانات الباكالويا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي الجديد الخاص بالتلاميذ الناجحين في امتحانات الباكالوريا للسنة الدراسية 2020-2021وأضافت الوزارة في بلاغ لها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن الناجحين في الدورة الرئيسية يمكنهم الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي انطلاقا من يوم الثلاثاء 6 جويلية الجاري كما يمكن للناجحين في دورة التدارك الحصول على كلمة العبور بداية من يوم 20 جويلية 2021ولفتت الوزارة الى أن التلاميذ الناجحين يمكنهم الولوج إلى دليل التوجيه الجامعي المنشور على صفحتها الرسمية عبر الرابطوجددت الوزارة التذكير بأن التوجيه الجامعي للطلبة الجدد سيكون حصريا عبر الرابط المذكور و ذلك عبر استخدام كلمة عبور سرية خاصة بكل مترشح/ة