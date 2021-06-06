الجامعة العامة للصحة تدعو غرفة المصحات الخاصة الى الشروع في مفاوضات الزيادة في الاجور لسنتي 2020 و2021

وات -

دعت الجامعة العامة للصحة الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة الى الشروع في مفاوضات الزيادة في الأجور لسنتي 2020 و2021.وطلبت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في مراسلة وجهتها الى الغرفة الوطنية للمصحات بالبدء في المفاوضات الاجتماعية، معبرة عن تقديرها للدور الذي لعبته مؤسسات القطاع الخاص في الحرب على كوفيد -19.وتأتي هذه الدعوة في وقت شرعت فيه عدد من النقابات الأساسية والجامعات باتحاد الشغل في عقد جلسات في اطار مفاوضات الزيادة في الأجور لعامي 2020 و2021.وكان الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري قد أكد، في تصريح سابق ل(وات)، توصل عدد من النقابات الأساسية لاتفاقيات حول الزيادة في الأجور برعاية المكتب التنفيذي للمنظمة العمالية.وبين ان النقابات الأساسية لجأت الى التفاوض المباشر مع رؤساء المؤسسات في ظل تلكؤ منظمة الأعراف، في الاستجابة لدعوات التفاوض التي وجهتها المنظمة الشغيلة الى وزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة العليا المركزية للتفاوض.وكشف النقابي،أن رؤية اتحاد الشغل لمفاوضات الزيادة في في الأجور ترتكز الى خصوصيات القطاعات ذلك أن الاتحاد سيقتصر على المطالبة بالترفيع في الأجور للقطاعات التي راكمت الارباح ولم يتضرر نشاطها بجائحة كورونا على غرار المصحات الخاصة والمساحات التجارية الكبرى ومؤسسات الصناعات الغذائية وشركات الاتصالات على حد قوله.اما بالنسبة للقطاعات المتضررة على غرار القطاع السياحي، فقد اكد القيادي بالاتحاد، أن المنظمة ستقتصر على المطالبة بتحسين الجوانب الترتيبية التي تشمل تنظيم الترقيات والترسيم في الأنشطة المتضررة من جائحة كورونا.