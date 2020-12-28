قبلي: عدد من أهالي مدينة دوز يغلقون المحلات والمؤسسات العمومية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية أحداث "العين السخونة"

وات -

عمد عدد من شباب وأهالي مدينة دوز من ولاية قبلي، اليوم الاثنين، إلى إغلاق المحلات التجارية وأغلب المؤسسات والادارات العمومية، باستثناء المستشفى المحلي والصيدليات والمخابز، وذلك بسبب إيقاف الوحدات الامنية لـ5 من شباب المنطقة على خلفية أحداث العين السخونة التي جدت منتصف الشهر الجاري بين عدد من أهالي معتمدية دوز من ولاية قبلي، ومجموعة من أهالي معتمدية بني خداش من ولاية مدنين.وأكّد عدد من أهالي مدينة دوز، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، أن السبب الرئيسي وراء اندلاع الاحداث بمنطقتي العين السخونة وبئر السلطان، اللتين تبعدان أكثر من 100 كلم بالصحراء جنوبي مدينة دوز وتتبعان إداريا ولاية قبلي، مردّه تأخر السلط الجهوية والمركزية في معالجة ملف الاراضي الاشتراكية، وتجاوز جماعة محلية للعرف القبلي الذي يمنع الاعتداء على أراضي الغير، مما ادى الى الصدام حول إشكالية الارض التي يرى كلا الطرفين أنها من حقه.وأشاروا، خلال وقفة احتجاجية بساحة الشهداء وسط المدينة، الى ان طبيعة الاشكال وما انجر عنه من أحداث عنف يتطلب حلول خاصة تراعي مسببات الحدث وتداعياته، مطالبين بعدم التعامل مع الموقوفين بمنطق المسؤولية الجنائية لان الجميع متسبب في ما حدث، على حد تعبيرهم.ودعوا، في هذا السياق، الى اطلاق سراح الموقوفين واستنباط حلول كفيلة بتجاوز الخلاف دون تأجيج الوضع من جديد، وفق تعبيرهم.من جانبهم، أصدر محامو ولاية قبلي، ظهر اليوم الاثنين، بيانا عبروا من خلاله، عن استعدادهم لتكوين لجنة لنيابة الموقوفين من اجل ضمان حقهم في الدفاع، وفق ما أكده، لـ(وات)، الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بقابس الاستاذ فرح المنتصر.وأكدوا، في ذات البيان، على وجوب احترام الاجراءات القانونية في هذه القضية، معتبرين أن تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين بالملف، يعد خرقا لاحكام الفصل 54 من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلق بالاختصاص الترابي، والذي يعتبر اختصاصا مطلقا في قضية الحال للنيابة العمومية بقبلي.وطالب المحامون كذلك، بضمان محاكمة عادلة، مع إحالة ملف القضية الى محكمة أخرى، تطبيقا للفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية، مشيرين الى انهم سيتقدمون بطلب رسمي لوكيل الدولة العام لاستجلاب الملف وتقديمه لمحكمة أخرى، درءا لكل الشبهات التي قد تعترض القضاء.يذكر أن الوحدات الامنية قامت نهاية الاسبوع المنقضي، بإيقاف 5 من شباب مدينة دوز على خلفية احداث العين السخونة ونقلهم الى منطقة العوينة بتونس، مما تسبب حينها في تحرك احتجاجي عمد خلاله عدد من الاهالي الى احراق العجلات المطاطية بساحة الشهداء وسط المدينة.ويشار أيضا، إلى ان الاشتباكات التي جدت منتصف الشهر الجاري بين عدد من اهالي منطقتي دوز وبني خداش جراء خلاف عقاري حول منطقة العين السخونة، أدت الى وفاة شخصين من منطقة بني خداش، وجرح أكثر من 80 أخرين من الطرفين، علاوة على حرق عدد من السيارات.