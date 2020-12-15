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نقابة القضاة "تستغرب عدم جدية الحكومة" في التعامل مع حلول قدمتها للخروج الأزمة الراهنة

رئيسة نقابة القضاة التونسيين أمير العمري
Publié le Mardi 15 Decembre 2020 - 18:02 قراءة: 0 د, 42 ث
وات - عبرت نقابة القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، عن استغرابها لـ"عدم جدية الحكومة في التعامل مع الحلول العملية"، التي قدمتها النقابة، و"مماطلتها في إيجاد حل لتجاوز الوضع الراهن مما تسبب في تعطيل المرفق القضائي".

وقالت نقابة القضاة، في بيان، إنها حريصة على التفاوض والتحاور بهدف التوصل لاتفاق مع الحكومة في أقرب الآجال يستجيب لمطالب القضاة طبقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء.


وأكدت أنها لن تتراجع عن اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تكريس سلطة قضائية وعن إنارة الرأي العام عن حقيقة ما آلت اليه الأوضاع.
ويشار إلى أن القضاة كانوا دخلوا منذ يوم 16 نوفمبر الماضي في إضراب عام مما عطل المرفق القضائي ومصالح المتقاضين.

ومن مطالب المطروحة تطوير المنظومة العلاجية للقضاة وتحسين الظروف المادية المتردية لهم والنظر في مسألة تعطل ملف الاصلاحات الشاملة بخصوص سن النظام الأساسي الجديد وقانون التفقدية والوضع القانوني لتأجير القضاة وقدراتهم على مجابهة كلف الحياة ومصاريف التداوي والعلاج.

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216981

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mardi 15 Decembre 2020 à 19h 50m |           
كيف يصفون وضعيتهم الماديّة بالمتردية،والكل يعرف ان مرتب الواحد منهم
يساوي عشرة مرّات الاجر الادنى المضمون في حين انه حتى في القطاع الخاص معدّل اجور المديرين العامين يكون في حدود ستة مرّات الاجر الادنى؟؟؟؟؟مع العلم ان من يتحمل مسؤولية يتمتع بسيارة ادارية و قصاصات بنزين؟؟؟لقد كان يوسف الشاهد قد ضاعف مرتباتهم حتى ينصرفوا الى اعمالهم،لكن ربما سهولة الاضرابات و عدم اقتطاع ايام العمل من المرتبات ،جعلهم يضربون دون حدود،مرتهنين بذلك مرفق القضاء امام عجز تام لوزير العدل



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