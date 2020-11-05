بن عروس :تسجيل65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس وفق ما صرح به رئيسها محمد بن خليفة اليوم الخميس 65 حالة جديدة ليصبح العددالجملي للإصابات المؤكدة 3402 بعد إجراء 12977 فحصا مخبريا منذ بداية الجائحة .وتماثل للشفاء 111 مصابا بعد أن اثبتت التحاليل المخبرية تعافيهم تماما من الفيروس ليصبح العدد الجملي للحالات المتعافية 2957 منذ بداية الجائحة .من جهة أخرى سجلت اللجنة حالتي وفاة ليصل العدد الجملي للوفايات منذ بداية الجائحة والى حدود اليوم 115 شخصا وغادر مركز الحجر الصحي الإجباري 11 مقيما بعد إجراء 19 تحليلا مخبريا على مجمل المقيمين الذين مازالوا في حدود 99 شخصا .