نهائي كاس العرب للاواسط - اليوم المنتخب التونسي و نظيره السغال من اجل اللقب

Mercredi 04 Mars 2020



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وات

- يتبارى المنتخب التونسي للاواسط مساء اليوم مع نظيره السنغالي من اجل الفوز بلقب كاس العرب لكرة القدم.ويشارك منتخب السنغال كضيف في البطولة التي تقام في السعودية.وستقام المباراة النهائية لكاس العرب للأواسط بملعب فهد بن محمد بالدمام بداية من الساعة الخامسة و النصف بتوقيت تونس.وسيدير المقابلة الحكم السعودي فيصل البلوي ويساعده الجزائري أكرم زرهوني و السعودي فيصل ناصر القحطاني و سيكون الجزائري لطفي بوكواسة حكما احتياطيا و سيراقب اللقاء العماني مصطفى الحوسني .