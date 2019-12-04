تونس تشارك من 3 الى 6 ديسمبر 2019 في اشغال الاجتماع الاقليمي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية

Mercredi 04 Decembre 2019



وات

- تشارك تونس حاليا في أشغال الاجتماع الإقليمي الإفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية الذي ينتظم بالعاصمة الايفوارية أبيدجان من 3 الى 6 ديسمبر 2019 حسب ما اعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها.ويمثل تونس في هذه الاجتماعات، وفد يضم كل من وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، والامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني.وستكون الاجتماعات، التي يحضرها حوالي 400 شخص يمثلون الحكومات ومنظمات الاعراف والعمال من 54 دولة افريقية، مناسبة لاستعراض تجارب بلدان القارة على مدى السنوات الأربع الماضية في تنفيذ برامجها المتعلقة بالعمل اللائق، في ضوء خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063.كما يبحث المشاركون تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول "نحو المزيد من العدالة الاجتماعية: بناء مستقبل العمل في أفريقيا"، وهي وثيقة تستعرض إنجازات منظمة العمل الدولية في المنطقة، في السنوات الأخيرة والمبادرات المستقبلية، وستستخدم كأساس للمناقشات خلال الجلسات العامة.وسيتم اعتماد خارطة طريق "ملموسة" للسنوات العشر المقبلة، مع برامج خاصة بكل بلد بما يتماشى مع موقف أفريقيا المشترك بشأن أهداف التنمية المستدامة.وستتناول الاجتماعات كذلك عديد المواضيع مثل معايير العمل الدولية، والمساواة بين الجنسين في العمل، وتحويل الاقتصاد الريفي غير الرسمي في أفريقيا، أو جعل العمل اللائق حقيقةً للشباب الإفريقي.