رغبة رجال الاعمال الكينيين لتطوير العلاقات التجارية مع نظرائهم في تونس

Mardi 12 Novembre 2019



وات

- يزور وفد من رجال أعمال كينيين، حاليا، تونس للتعريف بإمكانات السوق الكينية وآفاق التّصدير نحو هذه السّوق التي تعد من اهم الاسواق في م(الكوميسا).ويمثل رجال الأعمال، الذين شاركوا، الثّلاثاء، في المنتدى الاقتصادي التونسي الكيني الذي نظمه مجلس الاعمال التونسي الافريقي بالتعاون مع الغرفة الاقتصادية الافريقية، مؤسسات تنشط في مختلف المجالات على غرار الصحة ومواد البناء والاقتصاد الرقمي والنسيج، وهي قطاعات تتميز فيها تونس بجودة منتوجاتها.ويتطلّع المستثمرون الكينيّون إلى تطوير العلاقات التّجارية مع نظرائهم التّونسيين في عديد المجالات والاستفادة من اتفاقية "الكوميسا"، التّي تجمع العديد من الدول بتعريفة جمركية تصل الى صفر بالمائة (0 بالمائة) ومنها كينيا، باعتبار ان السوق الكينية هي سوق موردة بالاساس .وتتيح هذه السوق في قطاع الصناعات الغذائية، فرصا عديدة بالنسبة للفاعلين التونسيين للتصدير لا سيما المنتوجات التحويلية على غرار زيت الزيتون، اذ بلغت الواردات الكينية من زيت الزيتون 8ر1 مليون دولار (سنة 2017) والقصب السّكري (واردات بقيمة 5ر121 مليون دولار) والعجين العذائي (واردات ب7ر17 مليون دولار).كما أنّ التجهيزات تمثل بدورها فرصا للمصدرين التونسيين خاصة في ما يتعلق باجزاء واكسسوارات الجرارات (واردات كينيا تصل الى 6ر38 مليون دولار).وفي المجال الصحي، الذي يتوقع أن تسجل فيه كينيا نموا سنويا بنسبة 7 بالمائة في غضون سنة 2022، يمكن للمستثمرين التونسيين تصدير الادوية والمواد الصحية (حفاظات الاطفال والمناديل.. ).كما توفر السوق الكينية لاصحاب الاعمال التونسيين، فرصا في مجال البناء باعتباره مدفوعا بنسبة النمو الديمغرافي الهامة، إذ انه يمكن توريد مواد البناء ومكوناتها على غرار أسلاك الحديد والآجر ومربعات الجليز والاسمنت ومواد صب الخرسانة وأحواض المطابخ وبيوت الاستحمام والاسلاك الكهربائية والمحولات الكهربائية ومولدات الكهرباء.يذكر ان كينيا تمثل ثالث أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية جنوب الصحراء بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا، بناتج محلي إجمالي يقارب 90 مليار دولار أمريكي ( سنة 2019) وناتج محلي للفرد يبلغ قرابة ألف دولار، مما يجعلها ضمن أكبر 65 اقتصاد في العالم.وينتظر ان يؤدي الوفد الكيني زيارات ميدانية الى عدد من المؤسسات والجهات منها سيدي بوزيد وتوزر وقبلي.