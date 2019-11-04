كرة القدم: الجامعة التونسية تقرر انزال فريق النادي الرياضي الحزقي الى القسم الجهوي بسبب تدليس إجازة احد اللاعبين

Lundi 04 Novembre 2019



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- اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن انزال النادي الرياضي الحزقي المنتمي الى المجموعة 3 من الرابطة الوطنية هواة مستوى 2 الى القسم الجهوي بسبب تدليس اجازة احد اللاعبين.وافادت الجامعة في موقعها الرسمي بالفيسبوك اليوم الاثنين انه "بعد التحري والتثبت ثبت تدليس إجازة اللاعب محسن إبالا باستعمال هويته وصورة لاعب من أصول جزائرية غير مؤهل وحيث استفاد النادي الرياضي بالحزق رياضيا من هذا التدليس بمشاركة اللاعب خلال 8 مقابلات، واستنادا للقوانين المحلية والدولية وحماية للأخلاقيات الرياضية بالرغم من عدم تقديم أي فريق باحتراز أو إثارة لعدم التفطن للتدليس وبعد البحث والتحري في الموضوع والاطلاع على كامل تفاصيل الملف بعد أن وردت على الجامعة رسالة تظلم وإعلام بتدليس، تعهد المكتب الجامعي بالملف لجديته وقد قرر خلال الإجتماع المنعقد اليوم الإثنين بتاريخ 04 نوفمبر 2019 ما يلي : 1- سحب 13 نقطة من رصيد النادي الرياضي الحزقي خلال موسم 2019/2018 وهو ما يعادل عدد النقاط الذي استفاد منها في كل المباريات التي شارك فيها اللاعب.وحيث أنّ النادي الرياضي بحزق تحصل اثر نهاية الموسم الرياضي 2019/2018 على المرتبة التاسعة برصيد 33 نقطة، فإن رصيده من النقاط يصبح 20 نقطة وبالتالي يحتل المرتبة الأخيرة في مجموعته بالنسبة لموسم 2019/2018 و ينزل إلى القسم الأسفل.وبالتالي ينزل فريق النادي الرياضي الحزقي إلى الرابطة الجهوية، وتبقى جمعية تالة الرياضية في المستوى الثاني لرابطة الهواة وتعوض النادي الرياضي الحزقي في الرزنامة العامة لموسم 2020/2019 2-الشطب مدى الحياة لكل نشاط يتعلق بكرة القدم لكاتب عام النادي الرياضي بحزق للموسم الرياضي الفارط السيد أحمد العبدلي واللاعبين محسن إبالا وأسامة السعيدي .واكدت الجامعة أنها "لن تتسامح مع كل عمل مماثل أو غيره من الملفات الجدية والتي تثبت إدانة أصحابها حتى في صورة عدم القيام بإثارات أو إحترازات".