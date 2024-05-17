منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية

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أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، اليوم الجمعة، بطاقتي إيداع بالسجن في حق صاحب مجزرة لحوم ومساعد له، مع الإبقاء على إمرأة في حالة سراح، وذلك من أجل مخالفة التراتيب الصحية بتخصيص مستودع عشوائي في حي البرتقال بمنوبة لتحويل المنتوجات الحيوانية غير الآمنة والمضرّة بصحة المستهلك، وفق الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي.





وأوضحت النويوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا الإجراء يأتي بعد تفطّن وحدات الحرس البلدي بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة ومصالح الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، أمس الخميس، للمستودع أين ضبطوا كمية من جلود ورؤوس وأرجل الأبقار والأغنام غير الصالحة للإستهلاك البشري مخزنة بطريقة عشوائية لا تستجيب للشروط الأساسية للصحة وتولوا حجزها.



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وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بصاحب مجزرة تبيّن أنه متسوغ للمستودع المعد لتنظيف جلود الابقار ورؤوس وأرجل الأبقار والأغنام، ومساعد له مسؤول عن المستودع، وإحالة إمرأة تعمل بالمستودع في حالة تقديم.

وأكدت مصالح الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، والمتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات، تم حجز كمية الجلود التي تم ضبطها بالمستودع في انتظار استيفاء الإجراءات القانونية لاتلافها، علما أنّه عادة ما يتم تنظيفها لتصبح جاهزة للاستهلاك وتباع لاصحاب المطاعم الشعبية.

وتأتي هذه العملية في إطار المحافظة على السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، وضمن مجهودات المراقبة المستمرة وتقييم مدى توفّر شروط السلامة الصحية بمختلف المواد الغذائية، وإجراءات حماية لصحة المستهلك.