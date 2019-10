Tunisie : Discours d'investiture de Kaïs Saïed devant l’Assemblée des représentants du peuple

Mercredi 23 Octobre 2019



Le nouveau prsident tunisien, Kas Saed, a dclar mercredi que les institutions de l'Etat devaient rester lcart de la politique, soulignant la ncessit de prserver les acquis de la Tunisie.Cest ce qui ressort du discours prononc par Saed devant le Parlement tunisien, aprs sa prestation de serment en tant que nouveau prsident du pays.Kas Saed a dclar: "Aucune action en dehors de la loi ne devra tre tolre! ""La libert que notre peuple a chrement paye, pour pouvoir l'exercer dans le cadre de la lgalit, personne ne pourra nous la reprendre sous quelque prtexte que ce soit".Et dajouter : Ce qui sest pass en Tunisie lors des dernires lections, est une vritable rvolution avec un nouveau concept et des instruments lgitimes, une rvolution culturelle sans prcdent.De nombreuses personnes en Tunisie et dans le monde ne sont pas arrives saisir ce moment historique , a-t-il dclar. Lexemple tunisien sera certainement tudi , a-t-il ajout.Le prsident lu a dclar que chacun porte le fardeau de ses responsabilits. Des responsabilits envers ce peuple qui lon a promis libert et dignit .Concernant ses promesses au peuple tunisien, Saed a dclar: La premire promesse est de prserver lÉtat tunisien, avec toutes ses institutions. Cest lEtat de toutes les Tunisiennes et de tous les Tunisiens, sur un pied dgalit.Et de poursuivre, dans le mme contexte, Chacun est libre de ses convictions et de ses choix, mais les institutions de l'Etat doivent rester lcart des calculs des politiciens.Il y a galement la promesse de prserver les acquis et la richesse de la Tunisie ! Aucun gaspillage des richesses de ce peuple ne devra tre tolr , a-t-il ajoutEt Kas Saed de promettre : Nous serons unis face au terrorisme, afin den liminer toutes les causes. Une seule balle tire par un terroriste sera contre par un dluge de feu qui ne connatra aucune limite .Nous saluons nos forces armes, les forces de scurit intrieures et des douanes, qui payent le prix du sang dans leurs confrontations avec le terrorisme et toutes autres sortes de crimes. Un grand nombre d'entre eux sont tombs en martyrs et nous ont quitts pour un monde meilleur , a-t-il renchri, avant dajouter: Notre peuple, notre scurit, notre État, les soupirs des pauvres et des malheureux sont notre responsabilit et notre fardeau. Que ces fardeaux soient tous ports avec la mme sincrit et la mme dtermination.Saed a par ailleurs soulign quen aucun cas il ne devra tre port atteinte aux droits des femmes, qui ont besoin d'encore plus de soutien pour faire valoir leurs droits, notamment sur les plans conomique et social, car les femmes peinent encore dans leurs maisons, leurs usines, leurs bureaux et leurs terres ! La dignit de la patrie va de pair avec la dignit gale de ses citoyennes et de ses citoyens .Sagissant des relations extrieures de la Tunisie, le prsident lu a dclar: Notre prolongement naturel concerne nos frres du Maghreb (Tunisie, Algrie, Maroc, Mauritanie et Libye), l'Afrique et les nationalistes arabes, ainsi que nos amis du nord de la Mditerrane et tous ceux qui partagent nos aspirations et nos espoirs partout dans le monde .Et Saed de poursuivre: La Tunisie restera fidle toutes les causes justes, la tte desquelles trne la Cause de notre peuple en Palestine, dont les droits resteront prennes. Car la Palestine n'est pas un lopin de terre inscrit dans les registres des biens immobiliers, mais demeurera jamais grave dans les mes de tous les Tunisiens libres!.Cette position n'est pas dirige contre les Juifs , a-t-il expliqu. Nous les avons protgs en Tunisie lorsqu'ils taient perscuts. C'est une position de principe contre l'Occupation et le racisme. Il est temps que toute l'humanit mette fin cette injustice qui dure depuis plus d'un sicle.Et de conclure : Les dfis sont normes et les responsabilits colossales, mais ce sont la volont et la dtermination de notre grand peuple les relever et les surmonter qui permettront dliminer tous les obstacles. () La responsabilit premire du chef de l'Etat est dtre toujours la hauteur de ce que sa fonction symbolise, savoir lunit, lindpendance et la continuit de lEtat. Il se doit dtre le garant de la Constitution et dtre gale distance de toutes les composantes du peuple tunisien .Jeudi dernier, lInstance Suprieure Indpendante pour les Élections (ISIE) a officiellement annonc que Saed avait t lu prsident avec 72,71% des voix.