Présidentielle tunisienne/Ennahdha : L'ISIE est le seul organe autorisé à annoncer les résultats

Tunis/Adel Thabti - Samir Dilou, le directeur de la campagne électorale du candidat d'Ennahdha, Abdefattah Mourou, a déclaré, dimanche soir, que "le seul organe autorisé à annoncer les résultats officiels de l'élection présidentielle est l'Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE)".Dilou s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue au siège de la campagne de Mourou après l'annonce des résultats de sondages faits par l'Institut Sigma conseil (privé).Selon les résultats annoncés par Sigma conseil présentés par la chaîne privée al-Hiwar Ettounsi, les candidats Kaïs Saïed et Nabil Karoui se sont qualifiés au deuxième tour de l'lection présidentielle.Dilou a déclaré que "les résultats sont différents de ce qui a été annoncé par certains médias" en allusion aux résultats annoncés par Sigma Conseil."Nous ne voulons pas imposer un fait accompli et nous ne voulons pas que quiconque impose un fait accompli à l'opinion publique", a-t-il martelé.Selon les résultats estimés présentés par Sigma Conseil à la chaîne de télévision privée al-Hiwar Ettounsi, le candidat indépendant Kaïs Saïed a recueilli 19,50% des voix.Nabil Karoui, président du parti "Au Cœur de la Tunisie", est arrivé en deuxième position avec 15,5%, suivi par Abdel Fattah Mourou, candidat d'Ennahdha, troisième avec 11%.Le candidat indépendant Abdel Krim Zbidi s'est classé quatrième avec 9,4%, Youssef Chahed (Chef du gouvernement actuel) est arrivé en cinquième position, (7,5%) et Safi Saïd (7,5%) au sixième rang.