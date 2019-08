Tunisie: Les migrants bangladais refusent la procédure d’Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration de l’OIM Tunisie

Lundi 19 Août 2019



Communiqu de Presse -

Les migrants bangladais ayant refus la procdure dAide au RetourVolontaire et la Rintgration de lOrganisation Internationale pour les Migrations (OIM) Tunisie sont bientt privs de protection et dhbergement.Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) suit de prs la situationdes migrants bangladais rescaps en mer par le Maridive 601 le 31 mai dernier et prsents sur le territoire tunisien depuis le 18 juin. Hbergs dans un centre du Croissant Rouge Tunisien (CRT) dans la banlieue de Tunis depuis deux mois, ces migrants sontDans une situation de blocage depuis quils ont refus lAide au Retour Volontaire et la Rintgration propose par lOIM Tunisie. Sur les 64 Bangladais rescaps par le Maridive 601, 53 sont retourns au Bangladesh avec ce programme de lOIM et 2 se sontenfuis. Les 9 migrants restants sont aujourdhui menacsde devoir quitter le centre du CRT dans lequel ils sont hbergs sans aucune proposition de relogement ou perspective de suivi de la part des instances onusiennes.Ils sont en effet dans lattente dun entretien auprs du Haut Commissariat des Nationsunies pour les Rfugis (UNHCR), attente qui pourrait encore durer plusieurs mois. Conscients que leur hbergement au sein du centre du CRT ntait que temporaire, les migrants sont nanmoins privs de tous les moyens dagir afin de trouver une autre solutiondigne et durable court comme moyen terme en Tunisie.Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux demande toutes les institutionstunisiennes, humanitaires et internationales de prendre leurs responsabilits et de cooprer afin de trouver un nouvel hbergement durgence aux 9 migrants concerns. Lacclration de la procdure de demande dasile auprs du HCR permettrait, en outre, defaire dbloquer la situation de grande vulnrabilit et dincertitude dans laquelle se trouve ces jeunes migrants.Le FTDES, aprs avoir entendu les tmoignages alarmants des migrantsbangladais :Dfend le principe de non-refoulement et dnonce sa non-application de plus en plusrgulire en Tunisie.Appelle toutes les ONG, associations, instances nationales et onusiennes coopreret dialoguer afin de trouver un hbergement durgence et une situation stable pour ces jeunes migrants moyen terme.Demande au HCR dacclrer leur procdure de demande dasile de ces 9 migrants.Alerte pour que des situations inextricables comme celles des rfugis du camp deChoucha actuellement placs dans la maison des jeunes de la Marsa ne se reproduisent.Confirme labsence dun cadre juridique appropri sur la migration et labsence dunestratgie nationale durable en matire de migration qui respecte les approches humanitaires.Considre quune partie importante de la crise migratoire en Tunisie est le rsultatdirect des politiques inhumaines de lUnion Europenne qui, en fermant ses frontires et en rduisant le sauvetage humanitaire en mer, externalise la crise vers les pays de transit.