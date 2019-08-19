Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Bi3 Albak  

الكاف: القائمتان المستقلتان ''الامل'' و''ننتصر للسرس'' تفوزان باغلبية مقاعد المجلس البلدي بالسرس

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
وات - فازت القائمة المستقلة "الامل" بالمرتبة الاولى في الانتخابات الجزئية للمجلس البلدي بالسرس من ولاية الكاف، بحصولها على 634 صوتا من مجموع 1920 صوتا تم فرزها من طرف الهيئة المستقلة للانتخابات بالكاف، وفق ما صرح به رئيس الهيئة حاتم الدالي لمراسل (وات) بالجهة.

وبين ذات المصدر ان قائمة "ننتصر للسرس" اتت في المرتبة الثانية بمجموع 565 صوتا، وتحصلت حركة النهضة على المرتبة الثالثة بمجموع 308 اصوات، مقابل 275 صوتا لحزب "تحيا تونس".


وافرزت الانتخابات بذلك عن حصول قائمة "الامل" على 6 مقاعد نيابة بالمجلس البلدي، و6 مقاعد لقائمة "ننتصر للسرس"، و3 مقاعد لحركة النهضة، و3 مقاعد لحزب "تحيا تونس" منها مقعد باكبر البقايا، وفق ذات المصدر.

  
  
     
  
cadre-e6f3e35c380b2f09e7ab7abfa60129e7-2019-08-19 12:16:03






1 de 1 commentaires pour l'article 187606

BABANETTOO  (France)  |Lundi 19 Août 2019 à 12h 37m |           
Ces régions déshéritées votent toujours pour les oppresseurs ... L'ignorance et l'analphabétisme y sont pour quelques choses ...



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 19 أوت 2019 | 18 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:08 16:07 12:30 05:39 04:05
33°
 38° % 49 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
38°-2436°-2535°-2432°-2432°-24
  • Avoirs en devises
    17089,3

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19080 DT        1$ =2,85504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   567,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566215510|187606 1311|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires