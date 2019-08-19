الكاف: القائمتان المستقلتان ''الامل'' و''ننتصر للسرس'' تفوزان باغلبية مقاعد المجلس البلدي بالسرس

Lundi 19 Août 2019



وات

- فازت القائمة المستقلة "الامل" بالمرتبة الاولى في الانتخابات الجزئية للمجلس البلدي بالسرس من ولاية الكاف، بحصولها على 634 صوتا من مجموع 1920 صوتا تم فرزها من طرف الهيئة المستقلة للانتخابات بالكاف، وفق ما صرح به رئيس الهيئة حاتم الدالي لمراسل (وات) بالجهة.وبين ذات المصدر ان قائمة "ننتصر للسرس" اتت في المرتبة الثانية بمجموع 565 صوتا، وتحصلت حركة النهضة على المرتبة الثالثة بمجموع 308 اصوات، مقابل 275 صوتا لحزب "تحيا تونس".وافرزت الانتخابات بذلك عن حصول قائمة "الامل" على 6 مقاعد نيابة بالمجلس البلدي، و6 مقاعد لقائمة "ننتصر للسرس"، و3 مقاعد لحركة النهضة، و3 مقاعد لحزب "تحيا تونس" منها مقعد باكبر البقايا، وفق ذات المصدر.