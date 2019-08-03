قرابة 7 الاف عائلة بامكانها التمتع باعانة الدولة لسداد ديونها تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز

Samedi 03 Août 2019



وات

- أكّد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، السبت بقبلي، ان حوالي 7 الاف عائلة بالجهة بامكانها التمتع بإعانة الدولة لسداد ديونها ازاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز.وقال الرّاجحي، إنّه سيتم تكوين لجان جهوية للنظر في الملفات المقدمة، والتي تمكن المنتفع من الحصول على وصل من والي الجهة يتضمن 40 بالمائة من حجم الدين يساعده في خلاص الفواتير المتخلدة بذمته.ودعا، بالمناسبة، المواطنين الى الاسراع بتقديم مطالبهم في الغرض خاصة وان الانتفاع من هذه الاعانة سيكون لمرة واحدة.وقد حدد آخر أجل لقبول المطالب بتاريخ 15 سبتمبر 2019 واوضح انه على الراغبين في الاستفادة بهذه الاعانة، تقديم مطلب كتابي لاقرب عمدة او بمقر اقرب معتمدية يتضمن نسخة من بطاقة التعريف وثلاثة فواتير استهلاك تثبت وجود الدين مع نسخة من بطاقة العلاج ( الابيض او الاصفر) لتمكين المنتفع من الحصول على الاعانة.وتتنزل هذه الدعوة في اطار تجسيم المنشور عدد 16 المؤرخ في 11 جويلية 2019 وبلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 15 جويلية 2019، الراميان الى تمكين العائلات المعوزة او ذات الدخل المحدود من الحصول على اعانة من الدولة في حدود 40 في المائة لسداد ديونها المتخلدة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.ويتوقع ان تستفيد 636 الف عائلة تونسية من هذا الاجراء باعتمادات جملية تناهز 50 مليون دينار.