Tarak Cherif Président du Conseil de Coopération Koweito-Tunisien représentant la partie Tunisienne

Jeudi 11 Juillet 2019



Les membres du Conseil de Coopération Koweito-Tunisien ont choisi Tarak Cherif à titre de Président de ce Conseil représentant la partie Tunisienne.Constitué en avril 2018 le Conseil de Coopération Koweito-Tunisien vise à consolider la coopération entre le Koweït et la Tunisie dans les domaines économiques, techniques et culturels notamment et à promouvoir les investissements et le partenariat entre les entreprises des deux pays.Il est à noter que lors de leur rencontre au début de cette semaine à Genève Tarak Cherif et Fahd Abderrahmane Almoajjal, Président du Conseil de Coopération Koweito-Tunisien ont discuté des moyens de relance de la coopération économique entre les deux pays et des préparatifs pour l'organisation du premier Forum d'Investissement Koweito-Tunisien qui aura lieu au cours du quatrième trimestre de l'année 2019.