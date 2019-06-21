وزارة النقل سترفع عدد الرحلات المخصصة للجالية عبر خط جرجيس الى 13 رحلة خلال سنة 2020

Vendredi 21 Juin 2019



وات

- تعهد وزير النقل هشام بن احمد، الجمعة، بأن تبرمج الوزارة 13 رحلة خلال صيف 2020 من والى ميناء جرجيس بدل 11 رحلة برمجت العام الجاري.وقال بن أحمد ، في إجابته على سؤال طرحه النائب سالم الأبيض حول برمجة رحلات لنقل الجالية عبر ميناء جرجيس" ان الوزارة برمجت 343 الف مقعد على خط جرجيس وقد تم حجز زها ء 121 الف مقعد و40 الف سيارة.واشار الى أن الحكومة استثمرت ، خلال العامين الماضيين، زهاء 70 مليون دينار لتطوير ميناء جرجيس ( من بينها 32 مليون دينار تم صرفها فعلا لجهر الميناء) الى جانب أشغال اخرى للحماية والبنية التحتية . وكشف ان الحكومة ستعقد قريبا مجلس وزاري مضيق للنظر في وضعية الشركة التونسية للملاحة علما وانه سيتم طرح طلب عروض لتأجير سفينة "روباكس" لتشغيلها على خط مرسيليا جرجيس على امتداد السنة.ولفت الى الشركة الخاصة الايطالية لنقل البضائع ستعود الى العمل في مجال نقل البضائع على خط ميناء جرجيس بالاعتماد على سفينة اقل حجما بعد ان واجهت صعوبات منذ تشغيلها لهذا الخط.وانطلقت وزارة النقل في تسيير رحلات من والى ميناء جرجيس منذ سنة 2017 عبر توفير 3 رحلات ورفعت العدد الى 9 رحلات خلال 2018 .وعقب سالم الأبيض بالقول " توجد نوايا للابقاء على الطبيعة الإحتكارية لميناء حلق الوادي وأن عددا كبيرا من المسافرين كانوا ضحية لهذه الوضعية (حوادث الطرقات والسرقات وغيرها) وشدد على الطبيعة "الدولية " لهذا الميناء .