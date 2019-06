Le nouveau range rover evoque arrive au showroom d’alpha international Tunisie

Vendredi 14 Juin 2019



Communiqu de Presse -

Range Rover Evoque: Le SUV luxueux pour la ville, mais pas uniquement

Intrieur

Motorisation et performance

Technologie intelligente

Alpha International Tunisie, concessionnaire agr de Jaguar &Land Rover en Tunisie, a annonc larrive de la nouvelle gnrationdu Range Rover Evoque dans son showroom aux berges du Lac. La prsence sur le march local du SUV tant attendu suit son lancement mondial retentissant Londres en novembre 2018.Le nouveau modle combine lhritage ingal de Range Rover la technologie de pointe. Il a t conu, pens et fabriqu en Grande Bretagne. Ayant lanc le march des SUV compacts de luxe, avec des ventes globales de plus de 772 096 vhicules et plus de 217 prix internationaux, le nouveau Range Rover Evoque sinscrit dans la ligne de son prdcesseur, tout en le perfectionnant.Le lancement du premier Range Rover Evoque en 2010 a mtamorphos le march des SUV compacts au Moyen-Orient. Aujourdhui, avec un modle plus intelligent et plus stylis, toutes les conditions sont runies pour quil continue son parcours exceptionnel en Tunisie, attirant lattention et attisant le dsir dun plus grand nombre dautomobilistes. Le lancement daujourdhui marque une russite supplmentaire de Jaguar Land Rover dans la rgion MENA. Je suis ravi de prsenter notre clientle cette prouesse technique avant-gardiste , a comment monsieur Moncef Klibi, Directeur Gnral dAlpha International Tunisie.La nouvelle silhouette caractristique de Range Rover Evoque, lallure dun coup,affiche une ligne de toit effile et un flanc ascendant, caractristiques de la famille Range Rover. Son volume et ses proportions remarquables sont amplifis par des paules prononces et des passages de roue puissants qui, avec les jantes de 21 pouces, lui donnent une attitude muscle et dynamique.Tels des bijoux, les phares Matrix ultrafins donnent un aspect plus lgant. De mme, les poignes de porte encastres consolident lesthtique douce et sculpte, alors que les larges clignotants procurent la voiture un cach unique. Les dtails optionnels R-Dynamic et les mises en valeur en cuivre bruni augmentent encore plus le charme inimitable de la voiture.À lintrieur, la conception particulirement bien excute intgre des surfaces pures et des lignes simples, avec des matriaux de qualit traits avec prcaution afin de crer un habitacle luxueux, minimaliste et numrique. Les textiles utilisant des plastiques recycls sont proposs comme des alternatives de qualit au cuir, linstar du tissu Kvadrat et de la sudine Dinamica, ainsi que les options Eucalyptus et Ultrafabrics. Lhabitacle est conu pour tre un espace calme et serein, garantissant confort, sant et joie aux occupants, avec des technologies comme le systme double cran tactile Touch Pro Duo dot dunnouveau programme plus performant, seize rglages de sige et une ionisation de lair de lhabitacle, le tout accompagn duneaugmentation du volume intrieur.Lempreinte au sol est presque identique mais le vhicule se base sur la nouvelle architecture de matriaux mixtes Premium Transverse Architecture, qui offre plus despace intrieur que prcdemment. Un plus long empattement fournit 20 mm supplmentaires despaces pour genou et une augmentation des rangements pour petits objets une bote gants plus large et un compartiment central pouvant accueillirfacilement des tablettes, des sacs main et des bouteilles. Lespace bagages est de 10% plus grand (591 litres) ; il atteint 1383 litres lorsque les siges arrire flexibles 40 :20 :40 sont rabattus.Le Range Rover Evoque est disponible avec motorisation Ingenium Diesel et Essence. Le SUV combine les aptitudes tout-terrain et maniabilit optimale, quelles que soient les conditions climatiques. Le nouveau Evoque est dot de la fonction quatre roues motrices, ainsi que dun Active Driveline de deuxime gnration,du Driveline Disconnet pour amliorer lefficience et de la fonction Adaptive Dynamics pour fournir lquilibre parfait entre confort et agilit. Terrain Response 2 une technologie utilise dabord sur les Range Rover non compacts dtecte automatiquement la surface sur laquelle le conducteur roule et ajuste les paramtres. Le Range Rover Evoque peut dsormais aussi traverser leau dune hauteur de 600 mm (contre 500 mm auparavant).La position de conduite leve rpute de Range Rover est entre dans lge numrique, avec un rtroviseur Clear Sight , une premire dans ce segment, qui se transforme en cran HD. Si la visibilit arrire est compromise par la tte des passagers ou par des objets volumineux dans le coffre qui obstruent la vision, le conducteur na qu actionner un bouton sous le rtroviseur : une camra situe sur le haut de la voiture montre ce qui se trouve derrire le vhicule, en haute dfinition. Lcran fournit un champ de vision plus large (50 degrs) et une meilleure visibilit, mmepar faible clairage.Le nouveau Range Rover Evoque est de mme le premier dans le monde tre dot de la technologie Ground View. Elle rend le capot invisible en projetant limagerie de la camra sur lcran tactile suprieur afin dafficher une vue de 180 degrs sous lavant du vhicule. Cette fonctionnalit est particulirement utile lors du stationnement, de la conduite prs des bordures de trottoir ou en terrain rugueux. Elle est le fruit de la technologie Transparent Bonnetdvoile par Land Rover en 2014.