OPPO F11 et OPPO F11 Pro : une percée technologique en photographie et expérience utilisateur

Mercredi 12 Juin 2019



Communiqu de Presse -

Le design, de la tendance l'art

De Selfie Expert Portrait Master

De la photo aux multiples usages

Avec ces deux nouveaux modles, OPPO porte un niveau suprieur les performances techniques de la srie F qui passe de Selfie Expert Portrait Master .Dots d'une camra de 48 mgapixels, les nouveaux joujoux dOPPO offrent aux utilisateurs une exprience sans prcdent en termes de photographie de nuit.La mise niveau du hardware et du software contribue, de son ct, amliorer lautonomie de la batterie, les performances de jeu et l'exprience utilisateur.Le F11 Pro dispose aussi dun plein cran sans encoche rendu possible grce au module de camra frontale entirement dissimil.La srie F11 est une vritable perce technologique en matire de design. OPPO a dot sa srie F11 dun superbe dgrad de couleur lui confrant ainsi une beaut naturelle. Elle arbore un design en croissant des plus labors en comparaison avec les modles prcdents.OPPO prne une esthtique qui se base sur la "cration naturelle". Lide tant de capturer la beaut de la nature et de la dcliner dans ses modles grce linnovation en matire de matriaux et de fabrication.OPPO a dailleurs t le premier fabricant de Smartphones intgrer le dgrad trois couleurs. Le Thunder Black dont la conception exceptionnelle qui associe le rouge au bleu et au noir classique a donn naissance un design semblable la traverse dune mtorite dans un ciel nocturne.OPPO a galement cr un dgrad bicolore unique, le vert Aurora, inspir des ocans bleus vibrants qui sentrelacent avec des continents verdoyants.La srie F11 est galement quipe dun cran Full HD+ de 6,5 pouces et de format de 19,5: 9 offrant un rapport cran/corps de 90,9%. Le module de camra frontale dissimul a permis de librer de l'espace et laisser place un cran sans encoche.Le moteur de cette camra a t minutieusement test pour garantir un fonctionnement sans faille de 100 fois par jour pendant six ans.Le module conu dans un transparent de couleur ambre offre aux utilisateurs une exprience visuelle poustouflante.Pendant des annes, OPPO a uvr faire progresser le domaine de la photographie, notamment lautoportrait. Avec la srie F11, la firme a franchi une nouvelle tape dans le monde du portrait offrant ainsi une nouvelle exprience aux utilisateurs. Pour les aider prendre de superbes photos tout moment et n'importe o, OPPO a dploy des efforts considrables facilitant notamment la prise de nuit.La srie F11 a t quipe d'un capteur d'image de 48 mgapixels d'une grande ouverture F1.79. Combin un objectif 6P, l'appareil photo peut capter plus de lumire mme dans les situations de faible luminosit, garantissant ainsi prcision et dtails.De nuit, la technologie Tetracell analyse et combine les donnes de quatre pixels voisins pour les faire fonctionner comme un seul de 1,6 m et augmenter la sensibilit la lumire permettant ainsi dobtenir des portraits plus clairs.La srie F11 est aussi dote des technologies Ultra Night Mode et Dazzle Color Mode permettant la rduction des nuisances sonores grce lintelligence artificielle, une meilleure stabilisation manuelle et une suppression des hautes lumires. Tous ces lments combins offrent aux utilisateurs la possibilit de capturer des niveaux de luminosit et de dtails qui dpassent les limites de l'il humain. Le concentre de technologie dont dispose la srie F11 permet en effet de distinguer automatiquement un visage de larrire-plan lors de la prise de nuit garantissant ainsi que ltre humain soit au cur de la scne.La srie F11 permet de raliser non seulement dexcellents portraits avec sa camra arrire, mais aussi des selfies plus naturels et plus beaux que jamais.Outre lexprience photo indite, la srie F11 offre une meilleure exprience utilisateur dans lensemble. Cette srie est quipe dune batterie de 4000 mAh, soit 500 mAh de plus que la gnration prcdente. Cette batterie est compatible avec la toute nouvelle technologie de charge flash VOOC 3.0 et s'appuie sur un nouvel algorithme FFC, rduisant le temps de charge de 20 minutes par rapport la gnration prcdente. En dautres termes, les modles de la srie F11 peuvent tre chargs en moins de 80 minutes.Ct scurit, OPPO a conu des adaptateurs spciaux, des batteries, des cbles, des circuits et des interfaces et a dvelopp sa propre technologie de protection intelligente cinq couches pour protger les utilisateurs. Aujourd'hui, le VOOC compte plus de 90 millions d'utilisateurs dans le monde.Loptimisation du hardware et du software a galement permis de dlivrer une srie F11 moins nergivore grce un processeur MTK P70 faible consommation, un cran quip d'une nouvelle ram et le suivi de la consommation en nergie des applications pour une optimisation de leurs performances.La srie F11 est donc propose avec une batterie plus grande autonomie grce une technologie de charge plus rapide et une consommation d'nergie moins importante.Ct gaming, OPPO a dvelopp de faon indpendante son propre systme dacclration de performances appel Hyper Boost conu spcialement pour onze jeux des plus populaires permettant ainsi une rponse plus rapide sans dconnexion.OPPO a aussi introduit deux outils utiles le Game Space et le Game Assistant offrant aux gamers une exprience de jeu plus immersive.Les F11 et le F11 Pro sont quips du nouveau systme ColorOS 6, spcialement conu pour les Smartphones dots dun plein cran. Ce systme inclut de nombreuses fonctionnalits, notamment le service Cloud, l'assistant intelligent et la navigation par gestes, offrant aux utilisateurs un style de vie plus intelligent. La conception innovante sans bordures amliore quant elle la prise en main et facilite lutilisation.Le smartphone OPPO F11 sera disponible au prix de 899 DT et le OPPO F11 Pro au prix de 1149 DT.Ils seront commercialiss partir du 14 juin 2019.